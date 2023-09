Fc Electro è da quasi trent’anni punto di riferimento delle riparazioni elettroniche.

Il negozio dispone di un laboratorio professionale per far fronte alle nuove tecnologie, manuali tecnici, numerosi ricambi nel settore delle telecomunicazioni, minuteria audio video, batterie al litio e piombo e per orologi, ricambi originali per ricetrasmittenti ed elettrodomestici.

Grazie alla collaborazione con la ditta Elettrica, inoltre, la Fc Electro è in grado di fornirvi assistenza esterna su impianti elettrici, citofonici, TV e solari.

FC Electro si trova in Via dei Laureati 67/69 a Porto d’Ascoli. Per info: 0735 753364 – info@fcelectro.it

Visita la pagina facebook: www.facebook.com/FCELECTRO

Sito internet: www.fcelectro.it