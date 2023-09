SAN BENEDETTO – Nella mattinata di lunedì 4 settembre il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto il Colonnello Giorgio Tommaseo che, dal prossimo 11 settembre, lascerà il Comando Provinciale di Ascoli Piceno dell’Arma dei Carabinieri.

Accompagnato dal comandante della Compagnia di San Benedetto, Cap. Francesco Tessitore, il colonnello Tommaseo ha ribadito che porterà con sé uno splendido ricordo di questa esperienza nel Piceno e in particolare della città di San Benedetto.

Il Sindaco lo ha ringraziato per le belle parole spese e ha donato all’ospite un libro sulla città e alcune stampe raffiguranti scorci cittadini come segno di gratitudine da parte della comunità sambenedettese per il servizio svolto in favore di tutto il territorio.