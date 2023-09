SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue una nota della consigliera d’opposizione Aurora Bottiglieri.

“La strana unione dell’incredibile con il ridicolo trova nelle dichiarazioni del nostro Sindaco una perfetta rappresentazione che spesso mi fa un po’ vergognare.

Ecco, come non provare vergogna, come cittadina, e anche imbarazzo, per il ruolo che ricopro come consigliera comunale di opposizione, di fronte alle dichiarazioni entusiastiche del Sindaco Spazzafumo?

Dove vive? Di quale città è responsabile come amministratore? Quali primati può onestamente vantare?

Se proviamo ad elencare le condizioni di aspetti e servizi essenziali della nostra città, importanti nell’offerta turistica, il nostro Sindaco non dovrebbe dormire sonni tranquilli:

Pulizia della città : ancora una volta per tutta l’estate abbiamo avuto esalazioni pestilenziali in tutte le strade cittadine nei tratti “arredati” dai cassonetti dell’immondizia. Colpa del caldo eccessivo? Certo la temperatura contribuisce, ma quante volte i cassonetti vengono lavati? Al sindaco la risposta. Gli suggeriamo inoltre di fare una passeggiata in centro, nel “salotto buono” lungo l’isola pedonale e osservare le condizioni della fontana “lo sberleffo”, della pavimentazione, dei cestini dell’immondizia, fino ad arrivare alla rotonda Giorgini. Forse i suoi entusiasmi si placherebbero. Manto stradale : andare a piedi o in bicicletta è quasi un azzardo, ci vuole molta attenzione e particolare attitudine a destreggiarsi tra traffico, buche, sconnessioni varie che, ad onore del vero, vantano tutte una certa vetustà. Anche in questo caso consigliamo al Sindaco una passeggiata in bicicletta nella centralissima strada di Viale De Gasperi che lo porta sino al suo temporaneo ufficio. Servizi sanitari : qui mi limito a sottolineare che nel giro di due anni, siamo passati da cinque postazioni di Guardia Medica Turistica tra il Comune di Cupra e Porto d’Ascoli, ad una sola presso la Croce Rossa , per il solo mese di agosto e solo nel pomeriggio. Credo che, a seguito di pressioni, nell’ultimo periodo sia stata riaperta la sede a Cupra. Forse il Sindaco dovrebbe informarsi sui dati di attività di questo servizio, oggi di fatto smantellato, gravando così pesantemente sul nostro Pronto Soccorso ospedaliero.



Lavori Pubblici: ancora una volta il completamento della riqualificazione del lungomare viene rinviato sine die, a quanto è dato sapere, dopo ben venti anni dall’inizio dei lavori del primo lotto. Nel frattempo, tratti della pista ciclabile appena rifatta si stanno sgretolando, i giochi sul torrente ragnola sono quasi tutti rotti, decine di punti luce sono non funzionanti da anni tra cui quelli dei quattro “obelischi” sul ponte dell’Albula. Suggerisco anche al Sindaco di guardare non solo i fuochi d’artificio ma anche lo spettacolo indecoroso delle foci dei torrenti. Per amor di patria, evito di parlare delle condizioni della piscina e dell’ennesimo rinvio del ponte ciclopedonale sul Tronto.

Palazzo dei Congressi: anche in questo caso non viene avanzata alcuna ipotesi o idea per l’utilizzo di questa importante struttura lasciata ad un colpevole abbandono.

Per concludere queste parziali osservazioni sulla città turistica, a me pare stridente il contrasto tra la narrazione del Sindaco e lo stato della città. Un eccesso di demagogia che sfocia nella puerilità di pensare che un po’ di “circences” basti a risollevare parte importante dell’economia della nostra città. Occorrono ben altra visione e impegno, se si è capaci. La sveglia comunque a questa città è stata data, non dal Sindaco ma dalla musica di alcuni locali fino alle cinque del mattino. Buongiorno a voi tutti!”