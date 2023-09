SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco il calendario ufficiale del Girone F di Serie D.

I rossoblu di mister Lauro partiranno subito con una delle trasferte in terra laziale, a Sora, in programma domenica 10 settembre alle ore 15 (ritorno 7 gennaio).

L’esordio in casa, sarà invece la domenica successiva contro il Tivoli dell’ex Ameth Fall. Si prosegue con la trasferta ad Avezzano, il Fano in casa e la lunga trasferta a Vastogirardi della 5a giornata.

Trittico impegnativo tra fine novembre ed inizio dicembre, quando i rossoblu dovranno affrontare consecutivamente Chieti, L’Aquila e Campobasso. Sfide che nel girone di ritorno, si giocheranno in piena primavera e potranno rappresentare big match delicati.

Gara con l’Atletico Ascoli in programma il 10 dicembre in casa e il 21 aprile in trasferta.

Si chiude infine con il Roma City alla penultima (andata 17/12, ritorno 28/04 in casa) e la Vigor Senigallia all’ultima giornata (andata 20/12, ritorno in trasferta il 5/05).