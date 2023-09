con la collaborazione di Silvia D’Emidio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’allenatore della Samb Maurizio Lauro, nel post Samb-Atletico Ascoli 1-0:

“Nel primo tempo molto bene, nel secondo tempo siamo un po’ calati. Principalmente per le caratteristiche della squadra meno forza e più qualità, dobbiamo migliorare. Cattiveria non manca, sono state più casualità, essere presenti lo siamo, gli attaccanti hanno fatto una gran prestazione, il gol arriverà. Squadra che ha controllato abbastanza bene il gioco, riempire lo spazio centravanti e centrocampisti. Rientro di Alessandro? Ma anche oggi si poteva fare attacco a due. Abbiamo tanti giocatori bravi dobbiamo sfruttarli tutti. Chi ha detto che non dobbiamo vincere il campionato? Noi siamo una squadra competitiva. Aver creato entusiasmo per il calcio a San Benedetto, merito della società ovvio, ci da stabilità e solidità ed è questa una gran vittoria. Siamo qui per vincere, abbiamo una squadra forte come altre, è un girone però in cui ogni partita sarà complicata”.

Karim Cardoni, autore del gol partita: “Il gol? Emozione unica. La carica dei tifosi ci ha dato forza dal primo all’ultimo minuto. La squadra è fantastica. Obiettivo? vincere ogni partita”.