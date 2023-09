COCO 6 Praticamente uno spettatore non pagante. Impegnato poco e niente dall’attacco bianconero anche grazie ad un ottimo lavoro dei quattro difensori e di fatto la porta rimane inviolata.

ZOBOLETTI 6,5 Terzino roccioso dotato di grande forza. Sempre puntuale nelle uscite, ordinato e composto in fase difensiva. Ha tanta personalità ed è ha tutte le carte in regole per crescere e fare bene.

SBARDELLA-SIRRI 6,5 Un voto unico per i due centrali di difesa. L’uno completa l’altro, organizzazione e comunicazione sono le parole chiave della difesa rossoblu. Non passa praticamente nulla.

PAGLIARI 6 Ricorda molto l’ex rossoblu Gemignani per caratteristiche: spinge molto sulla corsia e da supporto alla squadra in tutte e due le fasi. Commette qualche errore di valutazione ma rimane un profilo interessante da seguire.

ARRIGONI 6 Per l’esperienza che ha avrebbe potuto dare qualcosa in più al match odierno ma l’esperienza in campo si vede e tatticamente è un giocatore che può fare la differenza. Si divora un gol al 38′ davanti a Pompei che salva i suoi.

BARBERINI 6 Pressa alto, corre molto in mezzo al campo e si distingue per l’agonismo e l’aggressività.

SCIMIA 6 Centrocampista di qualità che svolge in modo simile la gara di Barberini.

CARDONI 7 Colpisce un palo al 7′ con un sinistro velenoso ma al 16′ nessuno può negargli la gioia del gol dopo un ottimo movimento e un preciso colpo di testa. Un ragazzo imprevedibile che calcia bene sia di destro che di sinistro. Potrebbe migliorare sotto il punto di vista del dribbling provando, con personalità, a saltare l’uomo.

TOMASSINI 6 È un attaccante strutturato e svolge molto bene il suo compito facendo salire i rossoblu. Compie i movimenti giusti ma l’unica pecca è sotto porta: al 69′ sbaglia clamorosamente un gol a porta vuota calciando alto.

BATTISTA 6,5 Lo conosciamo benissimo per la sua agilità e il suo dribbling. Punta sempre l’uomo e mette un buon cross nell’occasione del palo di Cardoni. Bravo a coprire palla e ad “infastidire” gli avversari.

Dalla panchina

PIETROPAOLO 6 Entra al posto di Barberini e da il suo apporto positivo alla gara.

ROMAIRONE 6 Sostituisce Tomassini e fa vedere delle belle giocate personali.

BUONAVOGLIA 6 Prende il posto di Battista e contribuisce al successo rossoblu.

LONARDO sv Fa il suo ingresso al posto di Cardoni.

Allenatore

LAURO 6+ La squadra rossoblu gioca un ottimo primo tempo costruendo delle belle trame di gioco ma ne concretizza solo una con Cardoni. In campionato sarà importante migliorare questo aspetto altrimenti sono errori che si pagano. Certamente siamo agli inizi e la squadra ha ancora addosso i carichi di lavoro ma nonostante ciò si è vista una bella squadra. Unica critica è la gestione della gara nel secondo tempo: tolti gli errori individuali, che fanno parte del gioco, i giocatori avrebbero potuto addomesticare e gestire meglio il possesso del pallone visto il vantaggio di misura. Altra critica, non per la Samb ma per l’amministrazione comunale, quando si risolverà la questione campo? Oggi il terreno di gioco è apparso in condizioni critiche e tutti ci auguriamo in una migliore manutenzione e che l’erba torni a prendere vita come nel 2020 nella gestione Serafino. Ultima parola per il calore dei tifosi: BRIVIDI.