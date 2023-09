SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna letteraria “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale, lunedì 4 settembre, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra, Loretta Santini, direttrice editoriale della casa editrice Elliott, presenterà il libro vincitore del Premio Strega 2023, “Come d’aria“, dell’autrice Ada D’Adamo, prematuramente scomparsa quest’anno nella sua casa di Roma pochi giorni dopo la candidatura del suo memoir al Premio Strega.

Ada D’Adamo è nata a Ortona nel 1967, si è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza e si è laureata in Discipline dello Spettacolo. Ha scritto diversi saggi sulla danza e sul teatro. Alla sua memoria è stato istituito, nell’ambito della Festa della Danza di Roma, il “Premio Ada d’Adamo”, conferito a chi meglio interpreterà la fusione tra esperienza artistica e funzioni sociali.

Il libro: Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontarle la loro storia. Tutto passa attraverso i corpi di Ada e Daria: fatiche quotidiane, rabbia, segreti, ma anche gioie inaspettate e momenti di infinita tenerezza. Le parole attraversano il tempo, in un costante intreccio tra passato e presente. Un racconto di straordinaria forza e verità, in cui ogni istante vissuto è offerto al lettore come dono.