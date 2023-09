SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Match day al “Riviera delle Palme”, dove è tutto pronto per l’esordio stagionale in partita ufficiale dei rossoblu di mister Lauro.

NOTE: Pomeriggio sereno, campo non in perfette condizioni. Presenti circa 80 tifosi ospiti.

L’AVVERSARIO: di fronte c’è l’Atletico Ascoli di mister Pirozzi, che nel turno preliminare di Coppa Italia ha superato di misura il Fossombrone per 1-0, guadagnandosi il pass per il primo turno. A disposizione di Pirozzi, anche i due ex Porto d’Ascoli D’Alessandro e Clerici.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco (03), Zoboletti (05), Sbardella, Sirri, Pagliari (04), Arrigoni, Barberini (65′ Pietropaolo), Scimia, Cardoni (04, 82′ Lonardo), Tomassini (75′ Romairone), Battista (75′ Buonavoglia).

A disposizione: Pinto, Pezzola, Thiaw, Chiatante, Orfano.

Allenatore: Maurizio Lauro

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Pompei (06), Camilloni (03, 80′ Sabatini), Casale (03), D’Alessandro, Baraboglia, Marucci (55′ Valentino), Clerici (80′ Cognigni), Olivieri, Ciabuschi (60’Minucicci), Severini (67′ Vechiariello), Traini (04).

A disposizione. Canullo, Mattei, Andreucci, Cinaglia.

Allenatore: Sergio Pirozzi

SPETTATORI 3’500

AMMONITI Clerici (A) Olivieri (A) Marucci (A) Pagliari (S) Baraboglia (A) Scimia (S)

ESPULSI

ANGOLI 4-1

MARCATORI Cardoni 15′

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Lancio di Zoboletti a cercare Scimia, Pompei esce in presa alta e blocca la sfera.

7′ PALO DELLA SAMB: grande imbucata di Battista per il taglio di Cardoni, sinistro di prima intenzione che si infrange sul palo.

11′ Prova a farsi vedere in avanti l’Atletico Ascoli, ma Ciabuschi commette fallo in attacco nel tentativo di proteggere palla spalle alla porta.

15′ Gran palla di Arrigoni in verticale per Battista, ma il portiere bianconero legge bene l’uscita e manda in fallo laterale con i piedi.

16′ GOOOOL DELLA SAMB: cross da sinistra di Battista, Cardoni di testa prende il tempo a tutti e insacca. 1-0. Esplode il Riviera.

18′ Ancora Cardoni scatenato: salta Casale sulla destra e calcia col mancino a rientrare, Pompei blocca in due tempi.

20′ Fallo di D’Alessandro su Tomassini. Punizione Samb dalla trequarti.

21′ Sugli sviluppi del calcio piazzato si alza la bandierina dell’assistente per fuorigioco.

25′ Battista si guadagna un calcio di punizione nella zona dell’out di destra. Arrigoni calcia direttamente in porta, Pompei non si fida della presa e allontana coi pugni.

26′ Bella percussione di Pagliari sulla sinistra, che arriva alle porte dell’area di rigore, ma poi viene contrastato. Tutto regolare per l’arbitro.

30′ Altra punizione Samb dalla trequarti: Cardoni calcia ancora ma la difesa avversaria respinge in fallo laterale.

31′ Prova a dare intensità ora la Samb, con Battista che punta spesso il suo diretto marcatore Camilloni sulla corsia di sinistra.

33′ Primo giallo della partita per l’attaccante ospite Clerici.

35′ Ancora Samb che spinge: cross di Cardoni da destra a cercare Tomassini che impatta a centro area. Alto non di molto.

38 COLOSSALE OCCASIONE PER IL RADDOPPIO: angolo Samb da destra, Arrogoni crossa ad uscire sul secondo palo. Sirri la rimette in mezzo al volo in semi rovesciata e Scimia da due passi a botta sicura si fa parare il tiro da Pompei.

40′ Baraboglia entra senza troppi complimenti su Tomassini. Il numero 9 si lamenta per il mancato fischio del direttore di gara.

42′ Spinge la Samb sull’asse di sinistra Pagliari-Battista, il cross del terzino mancino finisce però sul fondo.

44′ Giallo anche per Olivieri, per aver fermato Tomassini con un fallo tattico.

45′ Sono 2 i minuti di recupero.

45’+1′ Angolo per la Samb. Arrigoni mette in mezzo col destro ad uscire ma i bianconeri respingono.

45’+2′ Finisce qui il primo tempo, ben giocato dai rossoblu. Atletico Ascoli mai pericoloso nella prima frazione.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa.

46′ Angolo Atletico Ascoli, ma nulla di fatto sugli sviluppi.

50′ Punizione Samb dalla trequarti. Batte Arrigoni col destro a cercare Sirri, ma il suo colpo di testa è facile per Pompei.

52′ Angolo per la Samb da destra, ma è tutto fermo per un fallo in attacco.

54′ D’Alessandro si guadagna un calcio di punizione da posizione pericolosa, ma il mancino di Casale si infrange sulla barriera.

58′ Buona discesa sulla sinistra sulla corsia di sinistra, il suo cross però è impreciso e non trova Tomassini.

63′ Percussione di Sbardella che recupera palla e si invola in 3 contro 3. Fermato fallosamente da Valentino e punizione dalla trequarti.

63′ Nulla di fatto sugli sviluppi della palla inattiva.

66′ Calcio di punizione dai 30 metri guadagnato da Scimia. Arrigoni mette in mezzo ma i bianconeri liberano l’area.

69′ TOMASSINI SI DIVORA IL 2-0. Cross di Scimia da destra, Pompei sembra avere vita facile in presa alta, ma la sfera gli sfugge incredibilmente dai guantoni. Tomassini al volo col destro calcia con troppa potenza a porta vuota e la mette alta. Che occasione.

72′ Primo vero tiro dell’Atletico Ascoli: Camilloni libera il destro dal limite ma calcia fuori.

73′ Dentro Romairone e Buonavoglia per Tomassini e Battista nella Samb.

75′ Primo ammonito anche per i rossoblu, l’arbitro sventola il giallo a Pagliari dopo una trattenuta su Minucucci.

77′ Prova a farsi vedere in avanti l’Atletico Ascoli, ma il cross di Vecchiarello è bloccato da Coco senza affanni.

80′ Grande azione avvolgente dei ragazzi di mister Lauro, Pagliari crossa da sinistra e Romarione di poco non trova il bersaglio grosso con una zampata.

81′ Sul fronte opposto, cross basso di Camilloni bloccato da Coco.

85′ Provano a buttarsi in avanti gli ospiti con le ultime forze, ma la coppia Sirri Sbardella fa valere i centimetri sui lanci lunghi.

89′ Punizione per la Samb alle porte dell’area di rigore sulla sinistra e giallo per Baraboglia.

90′ Arrigoni cerca direttamente la porta ma Pompei stavolta blocca con sicurezza.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90’+1 I rossoblu gestiscono il possesso e fanno scorrere intelligentemente il cronometro.

90’+5 Non succede più nulla, la Samb batte 1-0 l’Atletico Ascoli e supera il primo turno di Coppa Italia. Decide il gol di Cardoni al quarto d’ora.