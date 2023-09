SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta sulla SP259, a Paolantonio di Sant’Egidio alla Vibrata, a seguito di un incidente stradale.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat 500X con alla guida una ragazza 25enne e una Fiat Panda condotta da una donna anziana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica, le auto si sono scontrate poco dopo la rotonda per Sant’Egidio alla Vibrata. A seguito del violento impatto la Panda che si è ribaltata sul lato del passeggero. I Vigili del Fuoco hanno liberato la donna, bloccata all’interno dell’abitacolo della Panda, dopo aver tagliato con la cesoia idraulica il poggiatesta del sedile del passeggero, riuscendo così ad estrarla dal portellone posteriore. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso alla conducente dell’auto ribaltata e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. La due donne sono state trasportate presso l’ospedale di Sant’Omero con due autoambulanze del 118 di Sant’Omero e della Croce Bianca Val Vibrata.