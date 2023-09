SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo appuntamento del festival del memoir “La risacca dei ricordi“, a cura dell’associazione culturale I luoghi della scrittura, con il sostegno e il patrocinio del comune di San Benedetto del Tronto e la direzione artistica del giornalista e scrittore Andrea Vianello.

A chiudere il festival sarà Chiara Francini che, domenica 3 settembre, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, presenterà il suo ultimo libro “Forte e Chiara“. Converserà con l’autrice la giornalista Manuela Cermignani.

Chiara Francini, nota al grande pubblico, è attrice e scrittrice. Collabora con La Stampa come editorialista e per Rizzoli ha pubblicato i romanzi bestseller Non parlare con la bocca piena, Mia madre non lo deve sapere, Un anno felice e Il cielo stellato fa le fusa .

Scrittrice avvezza a formidabili capriole, in questo libro Chiara Francini si abbandona a una trascinante confessione autobiografica, non professionale, ma umana. Il suo è il romanzo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà, ma è anche una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e sulla condizione di ogni donna, quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità, ovvero di essere destinata a una felicità, per definizione, mutilata

“Questo libro è un modo bizzarro di farvi compagnia. Racconta di me e della mia vita, è una storia umana che corre da quando ero un embrione nella pancia della mia mamma, saltella all’infanzia, si precipita all’adolescenza, scruta l’età adulta fino ad arrivare all’attuale Chiara che sono e che vorrei essere, una mamma oppure no. È la storia di una ragazza come io, che è anche il titolo bellissimo del libro di una grande autrice, Anita Loos. A Girl Like I. Una ragazza come io è un’espressione apparentemente strana, sgrammaticata, sbagliata, diversa, quando la leggi per la prima volta. Esattamente come, da sempre, appaio io. In questa espressione, è vero, c’è qualcosa che disvia dalla regola, ma se le guardi tutte insieme, quelle parole che le danno vita, ti restituiscono un ordine, un’immagine bella, come la verità. Una ragazza sì, ma come io. E in quell’io ci sono le mani, i capelli, i tic, le ginocchia, la saliva e le lacrime di ognuna di noi, così simili ma anche così uniche e irripetibili. Io, una ragazza, peraltro, non lo sono più da molti anni. Ma ogni donna ha l’età che si merita”.