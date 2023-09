SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto della rassegna “Incontri con l’autore” a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sabato 2 settembre, alle ore 18,30, presso l’Auditorium Tebaldini, Mauro Covacich proporrà un suo reading sul libro “L’avventura terrestre“.

Mauro Covacich è autore della raccolta di racconti La sposa (2014, finalista premio Strega) e di numerosi romanzi. Con La nave di Teseo ha pubblicato, in una nuova edizione il “ciclo delle stelle”, A perdifiato, Fiona Prima di sparire, A nome tuo, da cui Valeria Golino ha tratto il film Miele, La città interiore, finalista premio Campiello, Di chi è questo cuore, Colpo di lama (nuova edizione 2020) e il saggio Sulla corsa. Nel 1999 l’Università di Vienna gli ha conferito l’Abraham Woursell Award.

Il libro: Un uomo di mezza età compare in forme non chiare, forse allucinatorie, forse reali, in alcuni episodi cruciali della vita di un ragazzo che comincia a inseguirlo per capire chi è e a pedinarlo. L’azione si svolge in una manciata di giorni, un lungo interminabile weekend nel quale l’uomo sta aspettando di sottoporsi a una risonanza magnetica per un calo dell’udito molto sospetto e consuma con la sua compagna la difficile attesa in una quotidianità fatta di piccoli gesti, tutti mirati a nascondere la paura. Lo spettro di una fine potenzialmente vicina lo costringe a fare i conti, controvoglia, con tutti i fili sospesi della propria esistenza, come rancori, desideri, bugie. A complicare le cose, ci sono le mail di una giovane madre alla quale lui, a un certo punto, ha commesso l’errore di rispondere. Le brevi epifanie dell’uomo nella vita del ragazzo sembrerebbero collocate nel passato, mentre il pedinamento del ragazzo ai danni dell’uomo è collocato nel presente, in una Roma gloriosamente indifferente ai destini umani, dove all’uomo succede di tutto, persino di pensare di suicidarsi. Attraverso le peripezie di due vite destinate a incontrarsi, Mauro Covacich costruisce un eroe che affronta a viso aperto le sconfitte e le vittorie, scoprendo le une dentro le altre. Un romanzo che si legge come un’imprevedibile avventura tragicomica e che finisce per rivelare sicuramente molto di noi, grazie a una scrittura dotata di una nuova, sorprendente libertà.