MONTEGIORGIO (FM) – Coppia di pregiudicati denunciata per “truffa dello specchietto” e furto in abitazione. Segue la nota dell’Arma fermana:

«Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Montegiorgio (FM) hanno concluso con successo un’attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di una coppia di pluripregiudicati siciliani, lui classe 1992 e lei classe 1994, responsabili in concorso del reato di truffa e furto in abitazione.

I fatti risalgono alla fine di luglio 2023, quando la coppia, fingendo di essere vittima di un falso danneggiamento dello specchietto della propria auto BMW X3, fermava un anziano in transito a Sant’Elpidio a Mare (FM) e richiedeva il risarcimento del millantato danno, ottenendo così la somma di 600,00 euro.

Successivamente, una volta giunto alla sua abitazione, l’anziano veniva nuovamente raggirato e gli veniva sottratta altra somma contante pari a 5.400,00 euro, custodita in due barattoli riposti in un armadio del garage. La Procura è stata informata dell’accaduto dalla Stazione di Montegiorgio, che ha proceduto con la denuncia in stato di libertà per la coppia di truffatori, già noti per analoghi fatti anche in altre province d’Italia».