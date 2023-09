LIVORNO – Dopo tre giorni di regate e sei prove complessive, l’atleta sambenedettese Andrea Ruffini, appartenente al ‘Circolo Nautico Ragnavela‘, conclude in terza posizione il Campionato Italiano Catamarani Classe A.

La regata, svoltasi dal 25 al 27 luglio a Donoratico (LI), organizzata dal ‘Circolo Nautico Donoratico’ e sponsorizzata da ‘CiuCiu Tenimenti Bartolomei’, ha visto la partecipazione di 36 barche provenienti da tutta la penisola, includendo anche alcune imbarcazioni tedesche e svizzere.

I primi due giorni di gara sono stati caratterizzati da condizioni meteo con vento leggero; giornata più impegnativa invece la domenica, con tre prove svolte con vento fino a 20 nodi e più di un metro di onda. Ecco i piazzamenti parziali di Ruffini nelle sei prove: 2 – ocs (penalità in partenza) – 3 – 3 – 4 – 5. La classifica finale ha dunque premiato con il terzo gradino del podio l’atleta sambenedettese.

“Senza penalità avrei chiuso al secondo posto in classifica generale – ha commentato Ruffini nel post-gara. Sono stato costante con i piazzamenti e sono comunque felice per la stagione conclusa: 3° posto alla prima tappa nazionale a Calambrone , 2° posto alla seconda tappa a Porto Potenza Picena e 3° posto qui a Donoratico. Adesso mi aspetta un lungo inverno per preparare al meglio la prossima stagione, con l’obiettivo del campionato del mondo che si terrà a Punta Ala a Settembre 2024.”