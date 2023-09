SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, la nota del Sindaco Spazzafumo sulle condizioni del manto erboso dello stadio Riviera delle Palme.

“Come già accaduto lo scorso anno, il prato dello stadio comunale “Riviera delle Palme” è giunto a fine stagione estiva presentando gli ormai ben noti segni di usura, tipici del suo sfruttamento durante il periodo dell’anno più ”faticoso” sotto il profilo climatico.

Consapevole di questo, l’Amministrazione comunale si è attivata per tempo e, nelle prossime settimane, si vedranno gli effetti dei trattamenti da giorni avviati per rinvigorire il fondo.

Immediatamente dopo la partita di rugby del 19 agosto, che non ha in alcun modo influito sul normale degrado del manto erboso, si è infatti partiti con la scarifica per ripianare il livello del campo da gioco, col trattamento fungicida e con una prima risemina. Da lunedì 4 settembre inizierà la seconda fase dell’intervento che permetterà al campo di presentarsi in forma adeguata a ospitare le partite della Samb.

La società, che è stata costantemente informata sulle varie fasi del trattamento in corso, ha già provveduto per questo motivo a chiedere il posticipo della prima gara in casa del campionato 2023/2024. Nel frattempo, è allo studio una soluzione definitiva per i problemi di cui da anni soffre il terreno del “Riviera”. Ma è una soluzione che richiede tempi di attuazioni piuttosto lunghi e che, dunque, potrà essere attuata solo al termine del prossimo campionato”.