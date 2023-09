SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sap provinciale, il Sindacato dice la sua sui temi della videosorveglianza in tutta la Provincia e dell’innalzamento del livello del Commissariato di San Benedetto del Tronto a Dirigenziale. Segue la nota del Segretario Massimiliano D’Eramo:

«È notizia di pochissimi giorni fa, rilanciata da alcune testate giornalistiche locali, il grave fatto di cronaca che ha visto coinvolti due turisti giuliesi, un uomo ed una donna di circa 35 anni, violentemente aggrediti da un branco di ragazzi sul lungomare di San Benedetto del Tronto nella zona compresa tra il monumento “Lavorare, lavorare” ed il cd. fossato dell’Albula.

Non è la prima volta che sul lungomare della località rivierasca si verificano fatti delittuosi o problemi di Ordine e Sicurezza Pubblica di particolare gravità poiché solo pochi giorni prima di questo grave fatto, altri due turisti romani erano stati attaccati a calci e pugni finendo in Ospedale da un gruppo di ragazzi apparentemente giovanissimi.

Alcuni mesi fa avevo ritenuto necessario lanciare l’allarme, a mezzo comunicato stampa, sullo stato della sicurezza della nostra Provincia, ricordando che la lusinghiera posizione raggiunta in Italia non si conserva ex divina concessione ma attraverso l’impegno corale e congiunto di tutti gli “attori” pubblici e privati che condividono l’interesse in un territorio sicuro per famiglie, turisti ed attività commerciali e aziende che intendono in essa investire, rammentando inoltre, quale loro rappresentante, che le Forze dell’Ordine per poter essere efficaci devono essere messe nelle condizioni di poterlo farlo anche attraverso investimenti nella prevenzione, come l’adozione di misure essenziali minime quali sistemi di videosorveglianza nelle aree cittadine a cura delle Amministrazioni Locali.

Il Sig. Prefetto De Rogatis, dopo un incontro sul tema richiesto da questa O.S., aveva provveduto a sollecitare, nelle Sedi opportune, i Sindaci della Provincia circa la necessità di dover dare definitiva attuazione a quanto previsto dal Decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14 convertito con la legge 18 aprile 2017 n.48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” attraverso il quale il legislatore ha inteso sottolineare, nell’ambito delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata e dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana, la necessità di prevenire e contrastare, fenomeni di criminalità diffusa nelle aree interessate da attività delittuose, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ciò a sostegno dell’attività di prevenzione nelle aree maggiormente a rischio o al fine di consentire l’estrazione delle immagini spesso determinanti per il buon esito delle indagini di P.G.

A distanza di mesi da quell’intervento, nonostante si registrino confortanti progressi in molte realtà locali, soprattutto nella località rivierasca non posso non annotare con preoccupazione un ritardo nel dare esecuzione a quanto richiesto, a differenza del Capoluogo Piceno, dove è notizia di oggi che oltre alle telecamere già istallate, dopo le aggressioni avvenute anche nel capoluogo, si è deciso di intervenire per piazzarne altre.