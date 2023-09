CUPRA MARITTIMA – Con il 1° settembre si apre ufficialmente la stagione cinematografica 23/24 al Margherita con il film dei film della stagione, firmato dalla magistrale mano di Christopher Nolan, Oppenheimer, già in vetta alle classifiche nella prima settimana di programmazione in Italia, raggiungendo i 6 milioni di incasso.

Un film fondamentale sull’uomo più ambiguo della storia.

«È contraddittorio ma è vero», spiega J. Robert Oppenheimer accogliendo il primo studente iscrittosi al suo corso di fisica teorica all’università di Berkeley. Parla della luce e della sua doppia natura, sia ondulatoria che corpuscolare, sia particella che onda. L’esempio serve a Oppenheimer a spiegare al giovane allievo un principio fondamentale, forse il principio fondamentale, della fisica quantistica: una cosa può essere se stessa e anche qualcos’altro, nello stesso momento, nelle stesse condizioni.

Serve anche a Nolan, l’esempio, per spiegare Oppenheimer, sia l’uomo che il film: in un’intervista al New York Times il regista ha detto che Oppie, come lo chiamavano gli amici e come ora lo chiama anche lui, è stato sia l’uomo più importante che la persona più ingenua mai esistita. «È contraddittorio ma è vero», e quindi la stessa persona (Oppenheimer) può essere nello stesso momento, nelle stesse condizioni, sia un eroe che un criminale di guerra, e lo stesso regista può essere nello stesso momento, nelle stesse condizioni, sia un apologeta che un giudice.

Il cast, poi, è assolutamente stellare: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.

Programmazione: Oppenheimer di Christopher Nolan (USA 2023,180′), Il film dedicato a Oppenheimer, lo scienziato che mise a punto la bomba atomica

venerdì 01/9 ore 17 -21

sabato 2/9 ore 17 -21

domenica 3/9 ore 17-21

lunedì 4/9 ore 21 VOS (versione originale inglese sottotitolato in italiano)

martedì 5/9 ore 21.

Ingresso unico 5€.

La luce del proiettore non si ferma, vi aspettiamo! Prossimamente: ‘Io capitano’ di Matteo Garrone.

Si desidera ricordare che è stata fatta una variazione sul programma inizialmente diffuso, sostituendo le proiezioni pomeridiane de “La Casa Dei Fantasmi” con “Oppenheimer” per andare incontro alla richieste del pubblico.

Un ringraziamento va al Cinema Margherita per la sua attività e la gestione delle proposte perché, con la sua dinamicità, si conferma l’ultimo baluardo cinematografico di tutto rispetto della nostra zona.