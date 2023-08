SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una conferenza stampa dalle mille emozioni quella che si è svolta stamane, 31 agosto, presso il Circolo Nautico di San Benedetto.

La gioia e la commozione hanno accompagnato il ritorno di Giuseppe Traini, il segretario del Circolo che qualche mese fa aveva subito un grave incidente sul lungomare, ma che dopo mesi di riabilitazione, è tornato col sorriso e la determinazione di portare avanti tutti i suoi progetti. “Felice di essere qui, grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza di questi mesi, per me il vostro supporto è stato fondamentale”.

Applausi e tanta felicità anche per la convocazione in Nazionale del giovanissimo Emidio Silenzi, classe 2006, che nella disciplina del surfcasting, dal 14 al 21 ottobre, rappresenterà l’Italia ai mondiali in Olanda, a Den Burg, sulle spiagge del Mar del Nord. Per lui, che coniuga gli impegni scolastici con la sua grande passione sportiva, è arrivato l’incoraggiamento e l’affetto di tutto il Circolo, orgoglioso di uno dei suoi talenti più limpidi e cristallini.

Di seguito il video della conferenza stampa coordinata da Manrico Urbani con tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

Il presidente Igor Baiocchi ha poi fatto il punto sulla stagione estiva: “Non è stato facile gestire questo periodo – spiega – con le elezioni slittate all’11 giugno, pochi giorni dopo l’incidente al nostro segretario. Siamo ripartiti in piena stagione nonostante tutte le difficoltà organizzative, ma siamo qui vitali e pronti ad affrontare le prossime sfide”.

A proposito di sfide: “Sabato e domenica si svolgerà il XXIII Memorial Massimo De Nardis, l’evento clou di drifting del Cns che quest’anno varrà anche come qualificazione per gli Open Fipsas della specialità” – ha ricordato il consigliere provinciale della Federpesca, Giannino Marconi.

La vice presidente del circolo Laura Cennini, ha poi presentato la Straregata, valevole come XXVI Trofeo Manuela Sgattoni: “Contiamo di superare il buon numero di partecipanti dello scorso anno – ha detto – per quello che sarà l’evento di vela d’altura che concluderà la nostra stagione estiva. Inoltre, ci sarà una lotteria per gli armatori che parteciperanno, nella quale verranno messi in palio premi offerti dagli sponsor e da aziende legate al mondo della nautica”.