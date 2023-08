MONTICELLI: Melillo, Vallorani, Cappelletti (17′ st Calvaresi), Raffaelo (35′ st Angelini), Rinaldi, Natalini, Pietrucci, Santoni, Bernabei (27′ st Panichi), Di Giorgio (17′ st D’Angelo), Vespa (22′ st Paolini).

A disposizione: Piccioni, Fattori, Poli, Gibellieri. Allenatore Cristian Settembri

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Di Luca (1′ st Galli), Filipponi, Zadro, Lanzano, Stacchiotti, D’Intino, Fabi Cannella, Cialini (37′ st Madonna), Picciola, Liberati.

A disposizione: Tamburini, Marcozzi, Russi, D’Angelo, Veccia, Wade. Allenatore Salvatore Fusco

ASCOLI PICENO – Prima gara ufficiale per l’Atletico Centobuchi che esordisce in Coppa Italia contro il Monticelli perdendo per 1-0.

Al 3′ pt padroni di casa in avanti: Raffaello batte un calcio di punizione da posizione laterale e Camaioni respinge sopra la traversa. Poco dopo, al 7′ pt calcio d’angolo per la squadra di Settembri ma sotto porta Rinaldi manca l’impatto con la sfera. Al 20′ pt si vedono in avanti i biancazzurri: un difensore di casa calcia addosso a Picciola in area di rigore e la sfera finisce al lato di poco. Si va a riposo sullo 0-0 dopo una gara equilibrata con gli uomini di Fusco che costruiscono delle ottime trame di gioco ma non riescono a concretizzare.

Nel secondo tempo la musica cambia: punizione per i biancazzurri battuta corta da Picciola per Liberati che calcia di prima intenzione ma la sfera fa la barba al palo. Al 14′ st ancora Atletico in avanti: Picciola viene atterrato fallosamente al limite dell’area ma l’azione prosegue con Liberati che ancora una volta sfiora il gol. Al 30′ st traversa del Monticelli: Raffaello prova il tiro da fuori ma la sua conclusione trova il montante. Poco dopo, al 40′ st cambia il parziale con un gran gol di Santoni che da fuori area trova il jolly per l’1-0 definitivo.

I biancazzurri, nonostante la sconfitta, hanno disputato un ottimo match e proietta ulteriormente gli uomini di mister Salvatore Fusco all’inizio del campionato.