GROTTAMMARE – La strada comunale Bore Tesino rientra, di diritto, fra le zone più decentrate del comune. Un tempo più florida in attività aziendali e cura, adesso è abbandonata al suo destino.

Oltre il manto stradale che è in condizioni appena sufficienti, c’è una criticità che va considerata: l’immondizia. Per prima cosa c’è da dire che i bidoni per la differenziata sono posizionati in quattro zone lungo tutta la strada, di cui le prime due a ridosso delle aziende rimaste e abbastanza ravvicinate; gli altri due punti di raccolta invece sono più distanziati. In ogni caso non sono posizionati in maniera sì congeniale da essere facilmente raggiunti dai residenti.

In secondo luogo, nel contesto, gli interventi di ritiro della nettezza urbana non sono puntuali. Ulteriormente non è raro scorgere qualche automobilista scendere dal proprio veicolo con in mano il sacchetto della spazzatura e poi ripartire subito dopo. Siamo davanti al comportamento scorretto dell’amministrazione e dei cittadini i quali gettano rifiuti a terra, non fanno la differenziata in modo preciso o addirittura vengono da altre zone del territorio comunale esclusivamente per liberarsi della propria immondizia.

La situazione delle foto scattate con i bidoni colmi e addirittura abbattuti dura da almeno una settimana. Come già detto poi, è una situazione che tende a verificarsi con una cadenza persistente. Anche quando la situazione non è così sgradevole, di norma si assiste ad una gestione incurante, documentata nell’ultima foto in una zona di raccolta ulteriore.