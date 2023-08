GROTTAMMARE – Cala il sipario sull’edizione 2023 del Festival Liszt. Dal 18 al 30 agosto sei appuntamenti musicali, di cui due gratuiti, hanno allietato l’estate grottammarese registrando un totale di 1500 presenze e circa trenta abbonamenti. Cinquecento spettatori solo per l’evento clou, il tradizionale Concerto all’Alba dello scorso 18 agosto.

I numeri del rinnovato successo del festival musicale sono stati resi noti questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Ravenna, alla presenza degli organizzatori, del vicesindaco di Grottammare Lorenzo Rossi e del M° Pierre Réach.

“Esprimo felicità, anche da parte del sindaco Alessandro Rocchi e della nostra amministrazione, per aver ospitato il Festival, giunto alla 21esima edizione – afferma Rossi -. Una manifestazione culturale ma anche di confronto con persone che appartengono a generazioni differenti. La presenza del Maestro Pierre Réach ha reso possibile intrecciare una rete di livello internazionale”.

Sei eventi molto diversi fra loro segnati anche da due momenti formali: il conferimento del Premio Listz alla carriera all’Accademia d’Ungheria in Roma, il 18 agosto, e della cittadinanza onoraria al M° Pierre Réach, nella serata del 27 agosto.

“Vorrei ringraziare tutti, è stato un onore incredibile ricevere la cittadinanza onoraria di Grottammare, una città che mi piace molto non solo per la bellezza ma anche per il suo spirito di fraternità e complicità musicale – commenta Réach -. I festival musicali di livello si tengono ovunque, ma quello che caratterizza il Listz è la sua capacità di evolvere ogni anno in meglio”.

Gli organizzatori dell’evento ringraziano l’amministrazione comunale, la regione Marche, la fondazione Crisap, gli sponsor e tutti coloro che hanno contributo alla riuscita dell’evento.