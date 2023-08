SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione comunale ha disposto per venerdì 8 settembre e martedì 31 ottobre l’estensione dell’orario di attività del mercato infrasettimanale dalle tradizionali ore 14 alle ore 20.

La misura ha lo scopo di sostenere il commercio ambulante, settore tra i più colpiti dalla crisi economica e dagli stop alla circolazione imposti durante il periodo di emergenza pandemica. Si tratta di un intervento che va ad affiancarsi allo sconto del 10% operato sul Canone Unico Patrimoniale dovuto per l’occupazione di suolo pubblico da parte degli operatori mercatali.

Laura Camaioni, assessore alle Attività Produttive, ha spiegato: “di concerto col Sindaco che in questi mesi ha raccolto numerose richieste di sostegno da parte degli ambulanti, abbiamo deciso di introdurre questa ulteriore misura con la speranza di aiutarli. Si tratta della terza misura che viene messa in campo per i nostri commercianti, dopo i due interventi che hanno ridotto la pressione del Canone Unico Patrimoniale, a prova della concretezza del supporto che l’Assessorato alle Attività Produttive offre ai cittadini”.