VILLA ROSA – Dopo il grande successo di pubblico e di critica riscosso dalle precedenti edizioni, il Comune di Martinsicuro-cultura-organizza per la serata di sabato 2 settembre alle ore 21:15 la 4^ edizione del “Gran Galà della Lirica” in piazza don Salvatore Barbizzi a Villa Rosa dì Martinsicuro con ingresso libero

La serata sarà dedicata ad uno dei capolavori dell’opera buffa: “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Figaro, il factotum della città, riuscirà a far trionfare l’amore fra la bella Rosina ed il Conte d’Almaviva che la vuole sposare. L’ostacolo è l’anziano tutore della ragazza, don Bartolo, che è deciso a prendere in moglie Rosina per averne la dote e non ha nessuna intenzione di lasciare che un giovane stravolga i suoi piani…ma l’amore trionfa sempre

Personaggi ed Interpreti:

-Il Conte d’Almaviva: Roberto Jachini Virgili tenore.

-Rosina: Gloriela Villalobos, mezzosoprano.

-Figaro: Gianluca Ercoli, baritono.

-Don Bartolo: Stefano Stella, basso.

-Don Basilio: Stefano Stella, basso,.

-Stefano Chiurchiù, Pianista accompagnatore