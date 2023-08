CUPRA MARITTIMA- Astronomia, Cupra Musica Festival e molto altro. Anche nel mese di settembre Cupra Marittima continua ad offrire numerose proposte di svago per cittadini e turisti. In particolare, nella settimana dall’1 al 7 ancora tanti eventi in programma per allietare le ultime serate estive.

Venerdì 1° settembre alle ore 18:00 imperdibile appuntamento con i laboratori al Parco Archeologico Naturalistico Civita, dove i bambini da 6 a 11 anni potranno sperimentare l’affascinante tecnica artistica del bassorilievo. I posti disponibili sono 20, la prenotazione è obbligatoria al 375 7390077 (ingresso gratuito). L’iniziativa è organizzata delle Cooperative Integra e Il Picchio.

La sera, sempre al Parco Archeologico, spazio all’astronomia con il Teatro del Cosmo. Un’esperienza unica, distesi su lettini gonfiabili, per scoprire gli astri seguendo le spiegazioni degli esperti. Successivamente, con i telescopi si osserveranno le stelle, i pianeti e la luna. Per ogni turno, il primo alle ore 21:00 e il secondo alle ore 22:00, sono a disposizione 20 lettini. Per partecipare il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. La prenotazione è obbligatoria al 328 9043097. L’evento è a cura di “Umbria Skywatching”, è consigliato portare coperte o indumenti per proteggersi dalle fresche temperature notturne.

Domenica 3 settembre al tramonto, presso il Parco Archeologico Naturalistico Civita, va in scena per il Cupra Musica Festival “Sguardi: dal barocco al cinema”. Sul palco alle 18:30 salirà l’orchestra giovanile Marche Music College diretta dal direttore Alessandro Marra. La XXI edizione dell’acclamato festival si chiude martedì 5 settembre con “Suggestioni d’Opera”, lo spettacolo del MAD trio con il direttore artistico della manifestazione Davide Martellini al pianoforte, Andrea De Francesco all’oboe e Marco Giani al clarinetto. La serata finale si terrà a Villa Vinci Boccabianca alle ore 21:30. La prenotazione è obbligatoria (Ufficio Iat o al 353 4106942).

Domenica 3 è in programma anche una divertente iniziativa dedicata ai più piccoli. Alle 21:30 in Piazza Possenti c’è il Clown Zeppola, ultimo spettacolo della rassegna a cura dell’amministrazione comunale “Estate in Festa”.

Anche a settembre, come ogni mercoledì, sul lungomare Nazario Sauro a partire dalle ore 18:00, torna il mercato della calzatura a cura del Comune di Monte Urano. Stessa location e stesso orario per il mercatino dell’Associazione Colori e Sapori delle arti e dei mestieri, e degli Hobbysti e Artigiani cuprensi, in programma tutti i giovedì e i sabati.