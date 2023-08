SAN BENEDETTO – Come ogni anno in questo periodo, la piscina comunale “Primo Gregori” rimarrà chiusa dal 1° al 17 settembre per attività di manutenzione ordinaria che comprendono, tra le altre, lo svuotamento delle vasche, la pulizia e il successivo riempimento.

Anche il Palasport “Bernardo Speca” rimarrà chiuso fino al 3 settembre per riaprire lunedì 4.