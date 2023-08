SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Giovedì 31 agosto, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, il giornalista Antonio Preziosi presenterà il libro “Il sorriso del papa. La vita di Albino Luciani e i 33 giorni di Giovanni Paolo I”. Dialogherà con l’autore il professor Gerardo Villanacci.

Antonio Preziosi si è appassionato fin da giovanissimo al giornalismo e al mondo della radio e della televisione. Laureatosi con lode in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma e dopo aver conseguito il master della scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, ha lavorato per tre anni alla sede Radi di Palermo, per poi passare al Giornale Radio Rai in qualità di giornalista parlamentare, vaticanista e redattore capo. Dal 2018 al o 2023 è stato direttore di Rai Parlamento; da agosto 2009 è diventato direttore della Rai e della testata del Giornale Radio; da aprile 2010 a settembre 2011 ha diretto la testata GR Parlamento; tra il 2009 e il 2011 è stato nel consiglio di amministrazione di Audio Radio; dal dicembre 2015 è corrispondente della Rai da Bruxelles. Dal dicembre 2011 è consultore del Pontificio consiglio delle Comunicazione Sociali e dal 2012 è consigliere d’amministrazione del Centro Televisivo Vaticano. Affianca al lavoro in Rai la stesura di monografie, articoli per alcune riviste e l’attività di conferenziere. Il 25 maggio 2023 è stato nominato alla direzione del TG2.

Il libro: La beatificazione di Albino Luciani, il “Papa del sorriso”, riporta all’attenzione del mondo intero la figura di un uomo di fede e di chiesa che seppe fare della propria vita un capolavoro di umiltà, tenacia, spirito di servizio e amore per tutti. Antonio Preziosi, con un racconto di stile giornalistico, ricostruisce dettagli ed episodi della vita di Albino Luciani e del pontificato di Giovanni Paolo I, che fu pastore della chiesa universale per pochissimo tempo, ma seppe tracciare, con la forza del suo esempio di vita e del suo indimenticabile sorriso, una via ancora attuale. Una biografia aggiornata e attenta a tutti gli aspetti della figura del Pontefice che regnò solo per un mese: teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e, per alcuni aspetti, di innovativa spiritualità. La storia di un Papa che in appena trentatré giorni ha lasciato un segno indelebile nella storia della chiesa.