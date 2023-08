SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Regione rende noto che martedì 12 settembre, circa alle ore 12, sarà effettuato nelle Marche il primo test del nuovo sistema di allarme pubblico per situazioni di possibile pericolo. IT-Alert, questo è il suo nome, invierà un SMS a tutti i cittadini marchigiani contenente un avviso di prova.

Il nuovo sistema, che in questi mesi è in corso di test in tutta Italia, servirà ad informare in maniera tempestiva tutti i cittadini di un’eventuale situazione di emergenza, così da limitare al minimo l’esposizione a pericoli individuali o collettivi.

Il test del 12 settembre interesserà anche i cittadini non residenti che si trovano nel territorio marchigiano al momento dell’invio del messaggio di prova: il sistema individuerà i dispositivi in grado di ricevere presenti nell’area di test e invierà la notifica a prescindere dalla provenienza dei titolari.

I test in corso fanno parte di una prima fase di sperimentazione in vista di nuove prove più dettagliate per misurare l’effettiva portata del sistema e le sue criticità. Ulteriori test seguiranno dunque nei prossimi mesi.

Maggiori informazioni su IT-Alert sono disponibili sul sito web dedicato all’indirizzo www.it-alert.it.