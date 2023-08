Di Davide Ciampini

ASCOLI PICENO – Il Festival è patrocinato dalla Camera dei Deputati e dal Ministero della Cultura e promosso dalla Regione Marche, dal Comune di Ascoli Piceno, dal Bim Tronto, Fondazione Carisap, Camera di Commercio delle Marche e Consorzio Turistico dei Monti Gemelli e organizzato dall’associazione culturale Mad Events.

Sold out con oltre 600 presenze per l’evento di lunedì 28 agosto che si è svolto nel magnifico scenario della Cava Giuliani. “La Compagnia dei Folli” con il loro spettacolo “fuoco” ispirato all’autore Tolkien ha animato la serata. Coreografie di teatro-danza, mangiafuoco, trampoli e macchine sceniche hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici.

Un folto pubblico, oltre 8000 persone nella giornata di domenica 27 agosto, ha partecipato sui prestigiosi palcoscenici di Colle San Marco e San Giacomo. Sono andate in scena esposizioni di aquiloni giganti, voli in mongolfiera, esibizioni equestri e di falconeria, parapendio e deltaplano, bike, escursioni, passeggiate botaniche. Grande spazio a laboratori, spettacoli, concerti, e dimostrazioni sportive. E poi ancora gli aquiloni acrobatici. E la festa dei colori con il “Color Day”. Attesissima, infine, la mongolfiera, al centro del pianoro di San Marco, che fino alle 22,30 ha fatto divertire grandi e piccini che hanno potuto ammirare il panorama dall’alto.

Sin dalle prime ore del mattino, tante sono state le persone accorse anche da fuori provincia e fuori regione per prendere parte ed assistere alle numerose iniziative in programma per questa edizione.

Un risultato straordinario, come hanno dichiarato il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti e l’assessore agli Eventi, Monia Vallesi.

«Siamo molto soddisfatti dell’affluenza registrata agli appuntamenti di Controvento 2023. Una partecipazione così importante che continua a stupirci, segno dell’apprezzamento da parte del pubblico per un evento speciale che mi auguro possa diventare un appuntamento fisso dell’estate. – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – L’entusiasmo dei bambini, dei giovani e delle tante famiglie che non hanno voluto mancare a questa edizione, ci ripaga del grande lavoro che abbiamo svolto in questi mesi e che ha coinvolto più uffici comunali per offrire un evento nuovo, in sicurezza e adatto a ogni fascia di età. Gioco, divertimento, svago sono stati gli ingredienti di questa manifestazione, unica nel suo genere, che, grazie alle cornici naturali in sui sono stati allestiti gli spettacoli e che ne hanno esaltato la bellezza, è riuscita a incantare grandi e piccini. Oltre agli aquiloni e alla mongolfiera, anche la fantasia dei bambini ha preso il volo in questo festival dell’aria, che ha colorato il cielo di mille colori».

«Sono felice e orgogliosa di questo Festival che oggi è arrivato alla sua terza edizione, grazie al nostro sindaco Fioravanti e all’Onorevole Latini che hanno creduto in questa idea fin dall’inizio. – aggiunge l’assessore agli eventi Monia Vallesi- Il Festival, che nasce con l’obiettivo di rilanciare il nostro territorio e in particolare l’area montana, anche quest’anno sta raggiungendo risultati importanti, merito del lavoro sinergico tra l’Amministrazione e le varie associazioni che sono state coinvolte. Numerosi gli ospiti illustri del panorama nazionale e internazionale che hanno partecipato al nostro Festival e che hanno avuto l’occasione di conoscere il territorio Piceno per la prima volta. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto contribuire alla realizzazione ottimale di questo evento che ogni anno cresce, si sviluppa e si perfeziona. Il nostro impegno è stato anche quello di rendere le iniziative accessibili a tutti, anche ai disabili che hanno potuto assistere e partecipare ai diversi appuntamenti. Abbiamo poi rivolto particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale, svolgendo le iniziative in un contesto naturale che merita la nostra cura e attenzione».

Arriva il plauso dell’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. «Assistere a nuove iniziative culturali è sempre un elemento positivo che traduce il fatto che le comunità mantengono un’energia creativa e hanno voglia di generare qualcosa di nuovo. – afferma – Questa vivacità è un fattore di coesione sociale molto importante. “Controvento” attraversa splendidi scenari naturali e luoghi suggestivi come la Cava Giuliani sul Colle San Marco e Colle San Giacomo, immersi tra la vegetazione e la montagna. È un modo diverso di far conoscere la città e il suo paesaggio per valorizzare quella parte complementare al tessuto urbano che costruisce l’armonia di Ascoli e del Piceno».

L’apertura del Festival si è tenuta sabato 26 agosto, alla presenza del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, dell’assessore agli eventi Monia Vallesi, del codirettore artistico Carlo Bachetti Doria e del Direttore dei Musei Civici, il prof. Stefano Papetti. Nell’occasione è stata inaugurata la mostra “Sulle Tracce della Sibylla, tra arte e poesia” con le opere di artisti come Cola dell’Amatrice, Adolfo De Carolis, Pericle Fazzini fino ai contemporanei Matteo Basilè e Omar Galliani. Tra le suggestive sale è stato possibile ammirare anche le sculture di Paolo Annibali e Ado Brandimarte. Apprezzatissima anche la performance dell’artista Giuditta Sin che per l’occasione ha indossato i panni della Sibilla, recitando alcuni versi del poeta e codirettore artistico Davide Rondoni, tratti da un poemetto scritto per Controvento Festival, accompagnata dal violinista Giuseppe Marcucci.

Il Festival continua i prossimi giorni fino a sabato 2 settembre.

Per info e prenotazioni 3881085220.