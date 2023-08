Proeon invita alla lettura di tre articoli molto interessanti – e utili – relativi a degli studi condotti sul nutraceutico Maqui 500 e sul principio attivo (il PQQ) che costituisce il più recente nutraceutico Miteon.

Efficacy and safety of a Maqui berry-based nutraceutical in venous insufficiency of the lower limbs – Mici, A. Prifti, L. Zikaj, A. Kuraj – http://www.vasculab.eu/jtavr/jtavr07/jtavr073/JTAVR000147-MiciE/JTAVR000147-MiciE.htm

Efficacia e sicurezza di un nutraceutico a base di bacche di Maqui nell’insufficienza venosa degli arti inferiori

Con questo studio è stata verificata l’efficacia e la sicurezza del nutraceutico Proeon Maqui 500® a base di estratto di maqui, bacca ad alto contenuto di polifenoli, nei pazienti affetti da insufficienza venosa degli arti inferiori, ad un dosaggio di 2 compresse al dì, per 60 giorni.

È dimostrato infatti che prodotti a base dei derivati dalla bacca di maqui possono migliorare alcuni biomarker specifici delle malattie cardiovascolari, dell’infiammazione e dello stress ossidativo. Questo grazie al contenuto in antocianine (che intervengono soprattutto in caso di patologie cardiovascolari) e, nello specifico, grazie in particolare alle delfinidine, antiossidanti potenti che contrastano i disturbi venosi legati a un eccesso di radicali liberi e all’infiammazione.

Short-term effects of a maqui-based nutraceutical on heart rate variability, psycho-physical resilience and on a few metabolic biomarkers: a randomized controlled study– A. Cavezzi, R. Colucci, L. Bastiani – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36420523/

Effetti a breve termine dell’assunzione di un integratore a base di maqui su HRV, resilienza, stress psico-fisico e metabolismo: risultati di uno studio clinico-strumentale randomizzato controllato

In questo articolo sono invece stati riportati i dati preliminari e i positivi effetti emersi in uno studio sulla somministrazione sempre del nutraceutico Proeon Maqui 500® in diversi ambiti, quali la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la resilienza, lo stress ossidativo, lo stato psicofisico e il metabolismo.

Nello specifico, si è osservato che il nutraceutico a base di maqui ha migliorato l’HRV, soprattutto l’attivazione e la coordinazione del sistema nervoso autonomo (SNA), oltre a parametri importanti delle analisi del sangue, di bioimpedenza e di biometrica.

Nel complesso, siamo onorati che queste recenti pubblicazioni scientifiche abbiano confermato il valore della supplementazione con Maqui 500 quale ausilio in ambiti così importanti per il benessere e per la funzionalità.

Pyrroloquinoline quinone disodium salt improves brain function in both younger and older adults -Masanori Tamakoshi, Tomomi Suzuki, Eiichiro Nishihara, Shinichiro Nakamura and Kazuto Ikemoto – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36807425/

Il sale disodico pirrolochinolina chinone migliora la funzione cerebrale sia negli adulti più giovani che in quelli più anziani

Questo studio, infine, riguarda una delle sostanze potenzialmente più promettenti nella nutraceutica moderna: il sale pirrolochinolina chinone (PQQ). Il PQQ è noto sia come composto naturale dalle notevoli proprietà antiossidanti che come attivatore della formazione di nuovi mitocondri e della loro funzionalità.

In tale studio è stato dimostrato che l’assunzione giornaliera di 20 mg al dì per almeno 12 settimane ha portato a notevoli miglioramenti della funzione cognitiva, sia negli individui di età compresa tra 41 e 65 anni, che in soggetti di età tra i 20 e i 40 anni (in quest’ultimo gruppo il miglioramento è stato ancora più evidente). Gli autori così concludono affermando che: “Il PQQ è un alimento funzionale che migliora la funzione cerebrale a qualsiasi età. La nostra ricerca dovrebbe espandere l’area in cui il PQQ viene utilizzato come alimento funzionale dagli anziani a tutte le generazioni”.

Il PQQ è presente, insieme alla clorofilla, nell’innovativo nutraceutico Proeon Miteon®, solitamente utilizzato quale energizzante e coadiuvante del metabolismo muscolare, cerebrale e cardiovascolare, alla dose di 20 mg/die, corrispondente a 25 gocce al giorno.