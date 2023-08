NERETO – Nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto è intervenuta presso un’azienda lungo la SP1 della Bonifica del Tronto, a Valle Cupa di Controguerra, a seguito di una fuga di gas ammoniaca. La fuga di ammoniaca si è verificata in un impianto a servizio di celle frigorifere per la conservazione di prodotti ittici. Sul posto, oltre alla squadra di Nereto, sono stati inviati dal Comando di Teramo, il funzionario di servizio, il furgone NBCR per il contrasto di emergenze di tipo Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico e il furgone per il trasporto di autorespiratori ad aria compressa. I vigili del fuoco, dopo aver indossato tute anticontaminazione ed autorespiratori, hanno provvedendo la delimitare la zona e a misurare la concentrazione di ammoniaca all’interno e all’esterno della ditta mediante l’impiego di un rilevatore di sostanze pericolose. Durante le operazioni di intervento la ditta interessata dalla fuga di gas è stata evacuata. In una prima fase, per motivi di sicurezza, è stata evacuata anche una ditta limitrofa che opera nel campo della produzione di fibre di carbonio. Inoltre nei momenti iniziali è stato bloccato il traffico veicolare sulla strada della Bonifica del Tronto fino a quando i valori di ammoniaca in aria sono rientrati nei limiti di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche un tecnico frigorista che ha provveduto a bloccare la fuga di ammoniaca, il Sindaco di Controguerra e i Carabinieri. Durante la notte i vigili del fuoco manterranno un presidio di sicurezza per monitorare i livelli di ammoniaca presenti all’interno dell’azienda.