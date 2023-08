SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli dei Carabinieri nell’ultimo fine settimana di agosto:

«Per i Carabinieri di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, l’estate ancora non finisce.

Così, anche nell’ultimo week-end di agosto, su input del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, concentrandoli prevalentemente nei centri urbani e lungo la Riviera, meta di un maggior flusso turistico.

Nel corso del fine settimana, infatti, con l’impiego di 152 militari, soprattutto nella ore serali e notturne, sono state controllate 774 persone, di cui molte di chiaro interesse operativo e con segnalazioni a carico, su 451 automezzi.

Durante i controlli alla circolazione stradale sono state elevate 21 sanzioni per violazioni varie ed una sanzione per guida in stato di ebrezza alcolica che ha portato al ritiro del documento di guida ed il contestuale sequestro dell’auto.

I controlli hanno interessato anche una struttura ricettiva costiera che, a seguito degli accertamenti svolti unitamente ai Carabinieri specializzati dell’Ispettorato del Lavoro, hanno portato alla contestazione di diverse sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa € 20.000.

Ampio monitoraggio è stato attivato anche nelle adiacenze degli chalet della costa, oggetto spesso di danneggiamenti da parte di soggetti inseriti nell’ambito della microcriminalità nonché dei locali della “movida” frequentati da giovani e, 2 di questi, sono stati segnalati all’Autorità prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’attività condotta in maniera capillare sul territorio ha consentito, di certo, di prevenire la commissione di reati predatori che, nel periodo estivo, destano particolare allarme sociale per i cittadini.

Il Comando Provinciale di Ascoli Piceno proseguirà senza sosta per garantire un’incessante presenza dell’Arma sul territorio al fine assicurare un’estate sicura ai cittadini».