Di Davide Ciampini

ASCOLI PICENO – A palazzo dei Capitani si è svolta la premiazione dei vincitori della tombola di Sant’Emidio.

Ad accogliere i due fortunati vi erano il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti; il presidente per il comitato dei festeggiamenti di Sant’Emidio, Giancarlo Mari e il tesoriere, Pierpaolo di Luigi. Il primo cittadino ha espresso la propria soddisfazione rispetto al

fatto che entrambi i vincitori sono residenti ad Ascoli; più precisamente a Folignano.

Fioravanti ha dichiarato infatti: “Sono molto contento che quest’anno le vincite siano andate a due ascolani. La tombola di sant’Emidio, che come da tradizione si svolge prima dello spettacolo pirotecnico, si conferma come un appuntamento imperdibile che continua a piacere e a divertire”.

Visibilmente emozionati per la vincita i due, Raffaele di Eugenio e Marta Catalini, hanno dichiarato come impiegheranno il ricco premio ricevuto; che corrisponde rispettivamente a 10.000 euro per il primo e 2.000 per la seconda. I due hanno dichiarato senza esitazione che la cifra verrà utilizzata per una vacanza con i propri coniugi.

A conclusione dell’evento, il presidente del comitato, Mari, ha dichiarato: “Se l’anno scorso avevamo notato un aumento delle presenze, quest’anno possiamo affermare, dati alla mano, di aver superato ogni aspettativa. Con la vendita dei biglietti abbiamo registrato un 10% in più rispetto al 2022. Per questo ringraziano anche le otto coppie degli addetti alla vendita che hanno lavorato con impegno e serietà“.