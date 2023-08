ACQUASANTA TERME (AP) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 12:45 circa di ieri, lunedì 28 agosto, per un incidente stradale avvenuto lungo la SS4 “Salaria” in corrispondenza della galleria del centro abitato di Arli nel territorio del Comune di Acquasanta Terme (AP). L’incidente ha coinvolto due autovetture. La squadra proveniente dalla sede centrale VVF di Ascoli Piceno, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli, per uno dei quali si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per favorire le operazioni di soccorso. Successivamente i VVF hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Sul posto 118 e Carabinieri.