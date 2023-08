MARTINSICURO – Si è conclusa con successo a Martinsicuro la 5^ edizione della kermesse “Cultura e tradizione tra le sponde del Tronto” in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario della nascita della città, con il patrocinio e il contributo della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo e il coinvolgimento di diverse amministrazioni comunali.

Sold out il 25 e il 26 agosto per le visite all’Abbazia di San Clemente a Notaresco, all’Abbazia e al Monastero di Santa Maria di Propezzano a Morro d’Oro e al borgo di Paggese ad Acquasanta Terme con la chiesa di San Lorenzo, la Loggia del Parlamento, il Castel di Luco e l’Abbazia di San Benedetto in Valledacqua e grande partecipazione di pubblico anche per la serata finale del 27 agosto presso la corte esterna della Torre Carlo V, dove si è svolta la tavola rotonda dal titolo “ La marineria di San Benedetto, Martinsicuro e la piccola pesca: storia e tradizioni” a cura del dottor Giuseppe Merlini e del professor Antonio Attorre, che hanno parlato della grande pesca oceanica e dell’importanza che ha avuto il porto di San Benedetto del Tronto per la crescita economica di questa attività. Presenti anche il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, l’onorevole Giulio Cesare Sottanelli, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della Camera di Commercio di Teramo, dottoressa Antonella Ballone, il presidente di Federalberghi e Confcommercio Abruzzo, dottor Gianmarco Giovannelli, il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, e il Presidente della provincia di Teramo Camillo D’Angelo. Sono intervenuti, inoltre, Vincenzino Crescenzi, marittimo e presidente dell’OP Abruzzo Pesca, ideatore del marchio “ Principe Azzurro dell’ Adriatico “, che ha sottolineato l’importanza dell’attività delle lampare per la pesca del pesce azzurro sul nostro tratto di mare, prodotto da valorizzare e far conoscere sempre di più al di fuori dei nostri confini regionali; l’assessore alla pesca, Laura Camaioni in rappresentanza del Flag Marche sud-San Benedetto del Tronto; Alessia Consorti dello Slow Food Piceno San Benedetto-Valdaso e Alessandra Orsini dello Slow Food Giulianova-Val Vibrata.

Molto gradita dai partecipanti la degustazione dei due prodotti tipici della tradizione marinaresca: gli spaghetti al battuto di alici offerti da Vincenzino Crescenzi dell’OP Abruzzo Pesca e sapientemente preparati dalle cuoche Anna e Piera e il brodetto sambenedettese dello chef Federico Palestini dell’Osteria Casema Guelfa di San Benedetto del Tronto e dei due vini del nostro territorio, il “Pallido” della cantina Capecci di San Savino e il Cerasuolo della cantina Mccalin di Martinsicuro, oltre alla “pizza dogge “ della chef Patrizia Corradetti del ristorante Zenobi di Colonnella e all’assaggio del Mosto Cotto della cantina Cirrià di Adriano Santori di Controguerra. La serata è stata anche allietata dalla musica del maestro Giacinto Cistola e arricchita dalla presenza di Matteo Battistoni, che ha offerto l’opportunità di proiettare il reportage fotografico di suo padre Domenico Battistoni sulla piccola pesca a Martinsicuro.

“Ancora una volta la scelta di puntare sulla valorizzazione e sulla promozione della cultura e delle tipicità del territorio, andando alla scoperta dei percorsi legati alle eccellenze artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio a cavallo del fiume Tronto è stata apprezzata dalle tante persone che hanno seguito l’intero programma dell’evento – hanno dichiarato il sindaco Massimo Vagnoni e la consigliera delegata alla cultura Pinuccia Camaioni. Quest’anno poi, complice la stagione turistica ancora in corso, abbiamo registrato la presenza di tanti turisti sia per le visite guidate che per la serata a tema, segno della grande curiosità che c’è nello scoprire le ricchezze del nostro territorio, oltre il mare e la spiaggia – hanno concluso.