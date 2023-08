MONTEPRANDONE – Tre autori eccellenti per i prossimi eventi settembrini di Alchimie d’arte, con il Patrocinio del Comune di Monteprandone e la collaborazione di Avis Monteprandone a Centobuchi nella “Sala riunioni” di piazza dell’Unità, ore 18.00. Tinta Anna Valentini, Cinzia Perrone e Gino Marchitelli. La maratona parte il 1 Settembre 2023 con Tinta Anna Valentini interessante e lungo, il suo curriculum.

Tinta Valentini Tinta Valentini ( conosciuta anche come Tinta o Tinta Anna Valentini) nasce a Bari il 22/10/1966. Da sempre appassionata di scrittura, sia prosa che poesia, nel 2006 indossa lo pseudonimo come una seconda pelle per partecipare al Concorso Carte Segrete, in cui si classifica al primo posto col racconto “Un amore indecente” ( che nel 2007 sarà inserito in un’antologia edita dalla Besa). Tra il 2008 e il 2009 pubblica due libri erotici “Lettera aperta ad un amante” e ” L’Eros, tanti colori una sola Tinta” con la Wip Edizioni. Nello stesso periodo collabora ad antologie e opere collettive in cui spazia dall’erotismo a temi di carattere sociale. Promuove la sua scrittura grazie a reading che sono veri e propri spettacoli in cui legge, recita, canta, supportata dalla band Atempoperso, di cui è front woman ( nonché autrice). Nel 2013 pubblica il libro ” Una donna (quasi) scaduta” (DM edizioni) che promuove girando l’Italia per circa una quarantina di tappe. Il libro segna il passaggio a una scrittura più leggera e ironica, tipica del genere chick-lit. Ritorna all’erotismo con “La fine dei giochi” ( Lettere Animate) nel 2016, mentre nel 2017 affronta il tema del disagio psichico col romanzo ” Lasciatemi dormire” ( Les Flaneurs ). Nel 2019 entra a far parte del collettivo di autori e artisti Lulu che fa storie, coordinato dalla scrittrice Cristiana Danila Formetta, con cui nello stesso anno pubblica ” Una donna fuori produzione”. Sempre col collettivo nel 2021 pubblica l’ebook “Donne che amano le donne” che si classifica al primo posto su Amazon nella categoria “Letterature erotica lesbica” e un’edizione riveduta e aggiornata di “Una donna (quasi) scaduta. Collabora con i Magazine L’altra metà del cielo ( Lulu che fa storie), La forbice e Molalibera. Ha partecipato a numerosi festival ed eventi tra cui il Women Fiction Festival di Matera, il Festival delle Letterature dell’Adriatico di Pescara, Libri nel Borgo Antico di Bisceglie, Inscirpta di San Felice al Cancello (Ce). Ha vinto numerosi premi ed è stata insignita con la Rosa d’Argento dal Comune di Roseto degli Abruzzi nell’ambito del Concorso Internazionale Antonia Pozzi. Nel mese di gennaio 2022 è uscito il romanzo “La mantide” (Les Flaneurs).Il 14 febbraio 2022 è uscito “Edere” romanzo di formazione a tema LGBT per Lulu che fa storie.

Sinossi del libro.

“In un vecchio stabile anni ’50, posto nella via principale di una città come tante altre, vivono cinque famiglie atipiche dove la figura maschile è assente. Infatti, per uno strano caso, gli uomini capofamiglia erano tutti morti mentre i figli maschi, una volta diventati grandi, erano andati a vivere altrove per sfuggire al destino di quella che era tristemente conosciuta come “la casa delle vedove”.

Rosa, Marta, Martina, Alessandra e Lucia sono donne che l’ospite indesiderata ha privato della presenza degli uomini amati, compagni di vita e padri presenti, facendole passare dallo stato di mogli a quello di vedove. Ognuna ha una storia, un dolore profondo con cui ha dovuto fare i conti. Le protagoniste di questo libro sono donne come tante, in cui chiunque può riconoscersi”.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti. La voce recitante sarà Danilo Amici,

esporranno gli artisti: Tiziana Marchionni, Carina Pieroni, Daniele Merli.

Ingresso gratuito Info. Tel 3285546548