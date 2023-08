Di Davide Ciampini

ASCOLI PICENO – Avanti un altro, quiz televisivo condotto da Polo Bonolis e Luca Laurenti, arriva ad Ascoli Piceno per i consueti casting annuali. Il 21 Settembre, infatti, sarà possibile parteciparvi. Il requisito minimo per accedervi sarà la maggiore età, condizione essenziale per presenziare alle selezioni. Per prenderne parte sarà possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

– Inviare una mail a avantiunaltro@sdl2005.it inserendo i vostri dati anagrafici, un recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

– Compilare l’apposito form che trovate sull’omonimo sito www.sdl.tv.

Lasciare un messaggio alla segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00.