SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude con un successo assoluto la seconda edizione del “San.B Sound”, l’appuntamento con la musica italiana di fine estate lanciato per la prima volta lo scorso anno.

Nonostante l’annullamento del concerto di Salmo, costretto al forfait per ragioni di salute, il festival ha confermato il suo posto di prim’ordine nel cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale, registrando anche quest’anno numeri di tutto rispetto.

Sono infatti state complessivamente quindicimila le persone affluite all’arena allestita al campo sportivo “Nelson Mandela” per non mancare agli eventi con il Teenage Dream Party e i cantanti Geolier e Lazza.

Cinzia Campanelli, assessore al turismo, si è così espressa: “siamo estremamente soddisfatti. Il San B.Sound è un festival pensato soprattutto per i giovani e proprio loro ci hanno dato il feedback decisivo con la loro presenza, protagonisti indiscussi, insieme alla musica, di queste tre serate trascorse all’insegna del sano divertimento e in piena sicurezza“.

Ha aggiunto, in conclusione: “è stata così confermata la bontà dell’idea nata lo scorso anno di creare un nuovo evento, unico per San Benedetto, in uno spazio mai messo a frutto come quello del “Mandela”, lontano dalle settimane di punta della stagione estiva, ma pienamente inserito nelle esperienze offerte a turisti e residenti. Sento il dovere di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato alla perfetta riuscita del San.B Sound, a partire dal personale dei Servizi comunali coinvolti, ai tecnici e al personale di vigilanza”.