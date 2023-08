SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo il pensiero del dottor Paolo Rossi in tema di sanità Picena.

“Mi sono meravigliato di come nessun commento sia stato fatto sul Corriere Adriatico dopo aver riportato la notizia che la nostra AST 5 avrebbe speso 3,6 milioni di euro di carburante per i viaggi tra l’ospedale di San Benedetto ed Ascoli.

E’ evidente che a tale importo bisogna aggiungere le spese per il personale e certo non ultimo il disagio ed il rischio per i pazienti trasferiti.

Fatte queste osservazioni e tralasciandone altre non meno importanti, sembra evidente che l’unica soluzione ragionevole per la nostra sanità sia quella di prevedere un ospedale unico lasciando da parte anacronistiche considerazioni campanilistiche e risibili fantasie elettorali come il nuovo ospedale a Ragnola.