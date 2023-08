SAN BENEDETTOD DEL TRONTO – Di seguito le parole di un caro amico che l’ha stimato e apprezzato come persona e lavoratore.

“Apprendo della scomparsa di Costantino Braccetti che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare nel corso della mia attività professionale.

Costantino è stato una persona onesta, leale, molto corretta e puntuale. A mio modesto avviso, avrebbe meritato anche di più per il suo impegno politico, in ogni caso maggiore riconoscenza. Ho sempre ammirato la sua dedizione al lavoro e alla famiglia.

Produceva pigiami per l’ARCTE di Bologna, un tempo azienda leader del settore, detentrice di più marchi e, di conseguenza, forte del potere contrattuale che esercitava nei confronti di Costantino. Ed ogni rinnovo di contratto era motivo di forte stress per Costantino. La produzione di Costantino era impeccabile sotto tutti i punti di vista.

Io, il pigiama di Costantino lo conservo ancora, nonostante siano trascorsi decenni da quando me ne fece dono, in occasione di un Santo Natale. Me lo consegnò con molto rispetto e quasi timore, lo conservo ancora nel mio cassetto. È sempre molto bello ed elegante e mi ricorda una bella persona, d’altri tempi per educazione, rispetto e valori.

Alla Famiglia le mie più sentite condoglianze e vicinanza,

Luigi Vallesi”.