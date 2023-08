SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 28 agosto, alle ore 21:30, presso lo Chalet La Promenade (V.le A. Scipioni 3), avrà luogo un altro incontro organizzato dal Club degli Incorreggibili Ottimisti. Armando Cipriani e Bruno Giovannini presentano il libro “I Brutti del Governo Vecchio-Le Vie dei Tarli”, edito da da PlaceBook Publishing.

Dialoga con gli autori Paolo Perazzoli, in un confronto dinamico e stimolante.

Trama.

Le tre antiquarie romane tornano ad essere perspicaci, fantasiose e improvvisate investigatrici. In questa occasione, però, è presente la nipote americana di Camilla a Roma, per motivi di studio. La giovane si improvvisa suora per aiutare un cardinale a recuperare vecchi documenti compromettenti per la chiesa di Roma. Resta così coinvolta in una situazione di intrigo molto rischiosa. Solo con l’intervento della zia e delle sue amiche, oltre che dei Brutti di via del Governo Vecchio, la situazione si risolverà.