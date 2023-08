ASCOLI PICENO – Domenica 27 agosto e lunedì 28 agosto, in collaborazione con il Comune, avrà invece luogo una mini-rassegna cinematografica dal titolo “Guardare la musica”, a seguire la consueta rassegna estiva “Cinema sotto le torri”.

Vedrà domenica 27 la proiezione del meraviglioso e pluri-premiato “Ennio” omaggio del premio Oscar Tornatore al premio Oscar Ennio Morricone, arricchito dai contributi musicali dal vivo delle cantanti Paulina Pieprzka e Ilaria Roscioli.

Il giorno successivo, lunedì 28, avrà invece luogo la proiezione in anteprima del pregevole docu-film sulla vita e la musica di Franco Battiato “La voce del padrone” del regista Marco Spagnoli, alla presenza dell’autore. Anche in questo caso la proiezione sarà arricchita dalla performance live dell’ amico Bibo, in arte Bob Angel.

Le due serate avranno inizio alle ore 21, presso il Chiostro di Sant’Agostino. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo, le proiezioni avverranno al chiuso.