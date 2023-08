SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito il corpo dell’interrogazione, indirizzata al presidente del consiglio comunale e al segretario generale.

Premesso

Che da mesi la città è interessata dai lavori per la fibra ottica;

Rilevato

Che questi lavori consistono nella realizzazione di tracce lungo le vie cittadine nelle quali poi vengono fatti passare i cavi della fibra;

Considerato

Che una volta terminata la fase di inserimento dei cavi le tracce sono state chiuse, ma il manto stradale non è stato ripristinato;

Che attualmente la quasi totalità delle strade interessate da questi lavori si presenta in uno stato pessimo, con gravi rischi per la sicurezza di pedoni, ciclisti e motociclisti.

Tutto ciò premesso,

Si Chiede al Sindaco

– se la Ditta incaricata di eseguire i lavori per la fibra ottica procederà anche al ripristino del manto stradale nelle prossime settimane o se è stato previsto il pagamento in favore del Comune di un indennizzo a copertura dei costi di ripristino.

Si richiede risposta scritta.