Articolo e Foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Introduce la conferenza stampa Carlo Carincola del comitato organizzatore della regata, il quale dichiara che tale regata: “dà il valore aggiunto alla città di S. Benedetto, allo sport, alla classe Flying Dutchman, al Circolo Nautico Ragn’a Vela e alle aziende del piceno che ci hanno aiutato a realizzare questa splendida occasione sportiva”. Carincola apre la conferenza stampa presentando alcuni illustri ospiti che hanno preso la parola. Il primo ad intervenire è stato Baldovino Ruggeri, Amministratore Delegato di Inim Security Electronics, sponsor cardine di questo campionato; Lorenzo Caucci, regatante di Ascoli Piceno; Andrea Novelli direttore sportivo del Circolo Nautico Sambenedettese; Camillo Carminucci, il presidente del Circolo Nautico Ragn’a Vela; Riccardo Marinucci, consigliere del Circolo Nautico Ragn’a Vela; Luigi Macci, segretario nazionale della classe F. D. e Matteo Pincherle, atleta del circolo nautico sambenedettese, già ex campione di un’altra classe, la 420.

Siamo di fronte al mare del “Ragn’a Vela” e l’aria salmastra oltre a contenere la salsedine è piena di entusiasmo per questo straordinario avvenimento: Il campionato Italiano della Classe Flying Dutchman. Si svolgerà proprio qui, nelle acque antistante del Ragn’a Vela, Circolo che si trova in V.le Alfredo Scipioni, 71 (lungomare sud, concessione 71bis), nei giorni 8, 9 e 10 Settembre 2023.

La classe Flying Dutchman “FD” indica una specifica tipologia di imbarcazione che utilizzeranno tutti i partecipanti alla gara di circa 40 imbarcazioni italiane e di altri paesi europei quali: Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Ungheria, Croazia e Slovenia.

La manifestazione organizzata dai due circoli nautici, Ragn’a Vela e il Circolo Nautico di S. Benedetto, prenderà il via venerdì 8 settembre alle ore 12, per concludersi con la premiazione alle ore 15 di Domenica 10 settembre.

Ogni anno, il campionato si svolge in una diversa città d’Italia. Per San Benedetto del Tronto è la seconda edizione, quest’anno più estesa e partecipata della prima.

Nella mattina di venerdì 8 settembre 2023 si assisterà a uno spettacolo emozionante: le vele issate dalle oltre 40 imbarcazioni coroneranno la spiaggia del circolo nautico Ragn’a Vela, regalando uno spettacolo unico e totalmente gratuito. Sarà possibile seguire la competizione. Le regate giornaliere potranno essere ammirate dalla scogliera, o per chi vorrà avvicinarsi (seguendo le istruzioni degli organizzatori), dalla propria imbarcazione per osservare in prima linea le prodezze degli atleti che tenteranno di domare il loro FD, la barca più performante al mondo.

La premiazione della regata si terrà sempre al Circolo Nautico Ragn’a Vela domenica 10 settembre, dalle ore 15.00 circa davanti alla storica Lancetta Pupina Serena, appena restaurata grazie al supporto dello sponsor INIM Evolving Security.

La festa della premiazione vedrà l’assegnazione di numerosi premi, tra cui la prestigiosa coppa, di quasi un metro di altezza, che verrà aggiudicata all’equipaggio vincitore e nuovo Campione Italiano della classe, davanti alle autorità cittadine e alla folla di spettatori. Così, tra musica e spumante avrà termine l’edizione 2023 di questa rinomata manifestazione sportiva.

Sarà possibile rivedere alcuni video dei momenti più emozionanti della regata sulla pagina Instagram appositamente creata per l’evento: @campionato.italiano.fd.2023.

La grande sorpresa di questo campionato potrebbe essere quella di assistere alla vittoria dei veraci e appassionati: Lorenzo Caucci di Ascoli e Riccardo Marinucci di S. Benedetto che, sponsorizzati RE-Hash, sono riconoscibili dalle loro vele marchiate ITA 222. Imbattibili a San Benedetto fino alla venuta di ITA 76, da diversi anni sono il motore insieme Pincherle e Carincola della classe FD di San Benedetto. Da tifare ci saranno anche gli equipaggi piceni: Costantini/Carincola S. ITA 176, Barbieri/Ruggeri ITA 83, Brachetti/Nepi ITA 15, Di Domenicantonio/Bracciani ITA 131 e Macci/Fantini ITA 133.

Tra gli sponsor è presente inoltre l’azienda vitivinicola Ciù Ciù, che delizierà i regatanti con assaggi di vino al rientro dalle fatiche delle gare e donerà ancor più lustro alla premiazione, assegnando ai primi 3 classificati bottiglie di vino di grande pregio e ancora, delizierà dei suoi vini

anche la serata di gala di sabato 9.Troviamo poi la sponsorizzazione di Bachetti Food, che fornirà all’equipaggio le sue deliziose olive all’ascolana; L’hotel Continental, che offrirà l’accoglienza convenzionata ai partecipanti; l’azienda Fainplast, che supporterà con le proprie risorse la buona riuscita della manifestazione. La nota azienda di abbigliamento abruzzese Re-Hash, fornirà ai regatanti le splendide magliette ricordo della regata. Infine, dopo le ultime fatiche di domenica 10, i partecipanti alla regata pranzeranno con un menù realizzato dal Ristorante Papillon.

“Tutto l’evento è in mano al meteo in maniera totale perché potrebbe non esserci vento e non poter regatare” afferma Carlo Carincola. Allora ci interroghiamo come il salmista “Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?” (Sal. 121). Per chi crede, questo salmo che ci indica di affidare tutto al buon Dio, Creatore del mare, della terra e di tutto il creato, sarà l’inno col quale chiediamo a Dio di dirigere la forza del vento per l’ottima riuscita del campionato.