L’estate si accende a Ripatransone: il 29 e 30 luglio c’è la Festa dei Colli Ripani con vino, musica e bella gente

Si inizia sabato mattina con un convegno su sostenibilità e cambiamento climatico, Poi, come da tradizione, tutti i festeggiamenti si spostano in Cantina. Tra le numerose proposte: la prima edizione della Fiera agricola a tema vitivinicolo, un giro in bici tra i colli, food truck e Wine Cocktail e musica a volontà!

di Redazione