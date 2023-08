MONTALTO DELLE MARCHE – Nell’ambito della rassegna culturale di Montalto delle Marche “Il Borgo Felice”, presentata dal comune di Montalto e dal circolo Cultural-mente Insieme all’interno del progetto “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future”, Montalto sta ospitando due appuntamenti di “Cinema d’estate”, che prevedono dibattiti e le proiezioni di due film.

Dopo il successo, nella prima serata, venerdì 25 agosto, della proiezione del film “L’ombra di Caravaggio”, preceduta da un dibattito con l’attore Michele Placido, regista del film, domenica 27 agosto, alle ore 21, in piazza Umberto I, sarà la volta della seconda proiezione, ossia il film “Il silenzio grande”, per la regia di Alessandro Gassman, con interpreti Massimiliano Gallo, Margherita Buy, Marina Confalone, Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti. Ospite della serata sarà lo scrittore Maurizio De Giovanni, che ha scritto la sceneggiatura del film. De Giovanni presenterà, inoltre, alle ore 18, sempre in piazza Umberto I, il suo ultimo libro dal titolo “Sorelle. Una storia di Sara”; dialogherà con lui Francesca Filauri, presidente del circolo Cultural-mente Insieme. Saranno anche presenti Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche, e Stefano Papetti, direttore Musei Civici di Ascoli Piceno e vicepresidente del circolo Cultural-mente Insieme.

Maurizio De Giovanni è scrittore e sceneggiatore. Autore dei romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, ambientati nella Napoli degli anni Trenta, dopo “Il metodo del Coccodrillo” (Mondadori 2012; Einaudi Stile Libero 2016; Premio Scerbanenco), ha dato inizio a un nuovo ciclo contemporaneo con “I Bastardi di Pizzofalcone” ( Einaudi Stile Libero). Molti dei suoi romanzi sono stati tradotti in inglese, spagnolo, catalano, tedesco e francese e tre delle sue opere hanno dato origine a serie televisive: “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Mina Settembre” e “Il Commissario Ricciardi”.

L’allestimento delle due serate di “Cinema d’estate” è realizzato dal cinema Margherita di Cupra Marittima, che opera da sessant’anni nel territorio marchigiano e rappresenta un importante punto di riferimento per i cinefili.