ASCOLI PICENO – Si è tenuto oggi l’incontro con la Delegazione Trattante dell’Area Comparto dell’AST Ascoli Piceno, a cui ha partecipato il Direttore Generale ed anche il Direttore Amministrativo in servizio dal 10 agosto, convocata con un solo ma importante punto all’ordine del giorno da trattare “regolamento orario di lavoro”.

Tale tematica, voluto dalle parti e conseguente ad impegni presi nei precedenti incontri, è legato alla necessità di giungere rapidamente alla regolamentazione dei tempi di vestizione degli operatori sanitari. Sull’applicazione dell’istituto negli anni precedenti erano nate delle divergenze tra datore di lavoro e lavoratori che avevano portato gli stessi nelle aule dei tribunali. La Direzione, con la presentazione in bozza del regolamento sull’orario di lavoro, vuole gettare le basi per la regolamentazione di tale istituto per il futuro, in modo chiaro e trasparente e condiviso con le OO.SS.

Infatti il nuovo regolamento troverà applicazione nell’AST di Ascoli Piceno dalla sua costituzione andando a sostituire i due vecchissimi documenti diversi e distinti delle due ex zone territoriali 12 e 13 di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, mai modificati o integrati, al fine di uniformare regole e comportamenti, necessari ad una corretta e giusta organizzazione della nostra “unica” Azienda Sanitaria. Nella proposta presentata alle OO.SS., finalizzata ad avviare un tavolo tecnico per la definizione di un testo condiviso, sono state inserite, come base di discussione, tutte le novità e le indicazioni previste dal CCNL attualmente in vigore.

Per quanto riguarda le situazioni pregresse, anni 2018-2022, riferite all’ASUR, è in essere, in parallelo, la predisposizione degli atti e dei conteggi necessari alla definizione della controversia che, benché faccia capo giuridicamente alla gestione liquidatoria AST Ancona, è un tema particolarmente sentito dalla Direzione che pertanto ribadisce l’impegno a svolgere il ruolo di facilitatore con Ancona, per giungere ad una rapida risoluzione del contenzioso.

Le OO.SS. hanno ribadito con fermezza e decisione la necessità di affrontare tutte le tematiche già espresse anche al precedente incontro relative alle criticità derivanti dal mancato pagamento di indennità e primalità relative agli anni 2021-2022. La Direzione ha confermato il proprio impegno a procedere nel minor tempo possibile, ottenute le opportune certificazioni, a riconoscere ai lavoratori quanto dovuto nei limiti delle normative in vigore e della capienza dei fondi contrattuali.

L’incontro è stato aperto con un pensiero per la scomparsa prematura di una dipendente in servizio presso la sede di San Benedetto del Tronto. La nostra azienda sanitaria è portata avanti giorno per giorno da tante persone e con questo sguardo l’amministrazione intende migliorare oltre che la qualità di vita degli utenti e dei cittadini, anche la qualità della vita delle persone che condividono gli spazi e i tempi di lavoro dentro al nostro sistema salute.