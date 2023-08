Di Davide Ciampini

ASCOLI PICENO – Venerdì 25 agosto, alle ore 21, c’è stato il penultimo appuntamento con “Cinema sotto le torri” con New Life di Ivan Polidoro. Evento promosso dall’amministrazione comunale in sinergia con il “Cinecircolo don Mauro nel corso del tempo” e Publiodeon. Ospiti della serata sono stati l’attrice Giorgia Fiori, il regista Ivan Polidoro ed il produttore Francesco Paolo Montini.

Trama

A seguito della morte del suo patrigno, Aldo, conduttore televisivo in crisi, eredita la cascina di campagna nella quale ha trascorso buona parte della sua infanzia. Caduto nello scoramento e in attesa di riprendere il suo vecchio programma televisivo, invia Susy, la sua giovane assistente, a sbrigare le sue pratiche burocratiche. Seppur malvolentieri, Susy accetta e, una volta lì, dovrà fare i conti con una realtà ben diversa da come l’aveva immaginata. Il casale, ormai diventato Country House, è gestito da due attori, Amalia e Ugo, e da quattro “matti”, i quali si occupano della parte agricola; lavorando i campi, accudendo il bestiame e mandando avanti quella che è una vera e propria azienda: Casa matta. L’arrivo di Susy, con la conseguente vendita del casale, li manderà in crisi. Facendo di tutto perché questo

non avvenga.

Giorgia Fiori – Biografia

Giorgia Fiori nasce ad Ascoli Piceno e si laurea in disegno industriale con il massimo dei voti. Nel 2019, si trasferisce a Roma per dedicarsi alla sua passione: la carriera artistica. Formandosi in 3 diverse accademie, la giovane attrice riesce a partecipare a diverse Masterclass con professionisti del cinema.

Attività artistica

La sua carriera inizia ufficialmente nel 2014, quando debutta nel film “Mio papà” di Giulio Base. Tra i suoi film ricordiamo invece: Un uomo e una voce – A Beniamino Gigli, regia di Giuseppe Conti (2017); Nerina, regia di Alessandro della Casa (2019); La fragilità delle membra di G.A. Citeroni (2020); Ombra del giorno, regia di Giuseppe Piccioni (2021); Lupo Bianco, regia di Tony Gangitano (2021); New Life, regia di Ivan Polidoro (2023); Ancora volano le farfalle, regia di Joseph Nenci (2023); La spiaggia dei gabbiani, regia di Claudio Pauri (2023)

Ivan Polidoro – Biografia

Nato a Napoli, Ivan Polidoro si è formato nell’Accademia Nazionale Silvio d’Amico come attore. Dopo diversi anni di teatro, si dedica al cinema con dei cortometraggi e successivamente col suo primo lungometraggio: “Basta un niente”. New Life è il suo terzo film. Ma la sua passione non si ferma qui: scrive infatti anche romanzi e racconti. E “Le coincidenze”, ed. 66thand2nd, è il suo primo romanzo.

Filmografia dal 2000

2023 – New life: regia, soggetto, sceneggiatura; 2021 – Takeaway: attore (Cacciatore); 2016 – La sorpresa: regia, soggetto, sceneggiatura; 2005 – Basta un Niente: regia (opera prima), soggetto, sceneggiatura; 2003 – Il Resto di Niente: atto-re (Vincenzo Cuoco); 2000 – Ribelli per Caso:

attore (Tonino).

Di seguito il programma degli ultimi due appuntamenti della rassegna, che si terranno sabato 26 agosto:

Sabato 26 agosto ore 18

Auditorium “Cellini” del Polo Culturale S. Agostino:

Leo Da Vinci: missione Monna Lisa (2018, 82’) di Sergio Manfio

Sabato 26 agosto ore 21

Chiostro Polo Culturale S. Agostino

Prima di andare via (2023, 97’) di Massimo Cappelli

Ospite il regista Massimo Cappelli

Durante il periodo della rassegna si potrà visitare la mostra fotografica dal titolo: I più grandi sguardi del cinema italiano; di Giuseppe Di

Caro. La rassegna cinematografica si terrà al Polo culturale Sant’Agostino con 200 posti a disposizione. L’ingresso sarà gratuito, ma sarà necessaria la prenotazione via messaggio WhatsApp al numero 3318354935. La prenotazione garantirà il posto fino alle 20.55 dopodiché i posti ancora liberi saranno assegnati anche senza prenotazione.