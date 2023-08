SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una grande festa quella che si è tenuta nell’area liberata dell’ex Bocciodromo la sera del 25 Agosto per la presentazione della U.S. Sambenedettese di Vittorio Massi.

Qui la diretta integrale della serata.

Grande partecipazione di pubblico, per la serata moderata dal presentatore Luca Sestili sopra un palco dove si sono alternati gli interventi del Sindaco Antonio Spazzafumo. il Sottosegretario del MEF Lucia Albano, il presidente Vittorio Massi ed il CEO del Gruppo Sideralba Luigi Rapullino, l’allenatore Maurizio Lauro ed il capitano Alex Sirri.

“Io e mio fratello siamo muratori – ha detto con emozione Vittorio Massi – a tirar su una palazzina si fa subito, ma la cosa più difficile sono le fondamenta., che devono essere solide. Io le fondamenta le vedo qui oggi , che sono solidissime grazie a tutti voi”

Superata ufficialmente la soglia dei 1300 abbonamenti, grandi sono le aspettative, anche se una parte dei tifosi effettivamente mancava. Non erano assenti alla festa, però vecchie glorie come Maurizio Simonato e Capitan Paolo Beni, testimoni di una storia che deve continuare e che non può interrompersi dopo 100 anni.