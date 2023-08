GROTTAMMARE – Sabato 26 agosto, in Piazza Carducci, cala il sipario sull’edizione 2023 di Cabaretour, rassegna comica organizzata dall’Associazione Lido degli Aranci con il patrocinio del Comune di Grottammare. Un’edizione veramente fortunata che ha ricevuto un ampio consenso sia dal numeroso pubblico che ha affollato le due piazze cittadine e sia dalla critica.

La conduzione è sempre affidata al poliedrico giornalista Alex De Palo che condurrà sul palco i due grandi ospiti della serata: Vincenzo Emmanuello, reduce dai recenti successi televisivi soprattutto con “Eccezionale Veramente” di Sky e il mitico ospite di Zelig, Rocco Ciarmoli, da tutti conosciuto come Rocco il Gigolò che al suo motto “Donne, è arrivato Rocco” delizierà il pubblico con il suo esilarante repertorio. Rocco Ciarmoli, fonda nel 2000 il trio “Le Tutine” con il quale partecipa dal 2002 al 2007 a Zelig. Nel 2010 crea il nuovo personaggio “Roccò il Gigolò” con il quale partecipa alle edizioni successive di Zelig.

Faranno da irrinunciabile contorno la poesia di Vincenzo Massacci e il canto di Antonio Malavolta, entrambi grottammaresi doc.

Ma non finisce qui: il Lido degli Aranci stupisce sempre. Per l’ultimo appuntamento di Cabaretour è stato, infatti, previsto il “Premio Simpatia” che sarà dato a un personaggio di Grottammare, amato da tutti appunto per la sua simpatia e gran fidelizzato agli eventi del Lido Degli Aranci. Una prima edizione per questo premio di riconoscimento donato a chi crede nel lavoro del Lido che da più di trent’anni regala sorrisi a tutto il suo grande pubblico, ma ancor più crede nella nostra amata città.

L’Associazione Lido degli Aranci dà appuntamento alla sua ultima collaborazione e organizzazione, il 31 Agosto in Piazza Fazzini con “Note d’Estate”, concerto del Maestro Davide Massacci e Julian Brodski. Infoline al 3356234568 e sui canali social ufficiali.