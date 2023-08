RIVIERA – Domenica 27 agosto, dalle ore 6 alle ore 14, avrà luogo una gara di pesca da traina costiera nella zona di mare antistante i comuni di Grottammare, San Benedetto del Tronto e Cupra Marittima, in un campo di gara delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (Datum WGS ‘84):

Lat. 43°03’ 52.8’’ N – Long. 013° 59’ 07.8’’ E;

Lat. 42°56’ 51.2’’ N – Long. 014° 01’ 41.7’’ E;

Lat. 42°56’ 04.5’’ N – Long. 013° 58’ 08.8’’ E;

Lat. 42°03’ 09.7’’ N – Long. 013° 55’ 36.5’’ E.

Di seguito le direttive della Guardia Costiera indirizzate ad uno svolgimento organizzato e sicuro della gara.

Art. 1 – Interdizione del campo di gara e divieti.

Nel tratto di mare e nell’orario di cui al rende noto è fatto obbligo a tutte le unità in transito di prestare massima attenzione alla navigazione e ad eventuali segnalazioni ottiche/acustiche emesse dalle unità partecipanti alla manifestazione sportiva, fermo restando che la navigazione dovrà essere condotta ad una distanza di almeno 200 metri dalle imbarcazioni impegnate nella gara.

Art. 2 – Deroghe.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

– le unità ed il personale facenti capo all’organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;

– le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

– le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area per le finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara.

Le unità eventualmente in transito nell’area di cui al rende noto dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione e, in considerazione della loro tipologia, valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 – Prescrizioni per l’organizzatore e i partecipanti.

L’organizzatore e i partecipanti all’evento devono attenersi alle prescrizioni contenute nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli uffici Pesca e Tecnica della Capitaneria di porto citata in premessa.

Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo n.171/2005 e succ. mod., nonchè negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell’ambiente marino.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx.