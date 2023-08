CUPRA MARITTIMA – Mercoledì 30 agosto, presso lo chalet Gabbiano di Cupra Marittima andrà in scena un’originale ed intensa esperienza teatrale. Gli spettatori sono invitati ad un appuntamento speciale, uno spettacolo ma anche un’occasione di degustazione culinaria in cui l’attrice, Maria Pilar Pérez Aspa, li accompagnerà in un viaggio attraverso il cibo, l’atto – insieme concreto e simbolico – del mangiare, la letteratura, i libri e gli autori che nel corso della storia ne hanno parlato.

Si tratta dell’ultimo appuntamento stagionale del festival “Cupra Dentro e Fuori le Mura” sostenuto dall’amministrazione comunale e diretto da Lucilio Santoni.

Dice l’attrice: “Mangiamo e parliamo con lo stesso organo. Cibo e parole convivono nella nostra bocca e si nutrono a vicenda. Per questo l’atto di mangiare rappresenta uno degli aspetti più evidentemente culturali nell’uomo. Ho raccolto pagine memorabili di Cervantes, Proust, Vicent, Montanari, Scarpellini, Montalbàn, Fernando de Rojas: pagine che parlano di cibo, di fame, di nutrimento, di ritualità. Le ho messe assieme a tante ricette e le ho sparpagliate sulla tavola da pranzo”.

Aggiunge ancora: “così è nata questa letteratura ai fornelli, una sorta di fumetto a parole sulla storia dell’alimentazione: due pentole, un tavolo lungo, dei commensali, testi e riflessioni sull’atto di mangiare. Si cucina, si racconta, si mangia. Perché col cibo non si gioca, ma ci si può divertire”.

Un appuntamento originale da non perdere, un’occasione per prendersi cura del gusto e delle parole. Il proposito è quello di andar via con lo stomaco pieno, ma, soprattutto felice.

I posti sono limitati, perciò la prenotazione è obbligatoria al numero 353 4106942.